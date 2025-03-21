人民网伊斯兰堡3月20日电（记者程是颉）近日，中国电建集团湖北工程有限公司南迪普电站运维检修项目部为巴基斯坦旁遮普省部分学校进行义务修缮，得到校方和当地社区的好评。

据项目负责人介绍，今年年初，中方企业通过与本地社区深入交流沟通，了解到当地学校年久失修，对教学工作开展和师生人身安全造成不利影响。为解决当地社区急盼的问题，项目部立即组织人手、组建修缮团队，计划在3月学生休假期间完成修缮任务。

在校方与当地民众的支持下，修缮团队克服工期短、气温高等困难，在学生休假期间完成了粉刷教学楼、修复损坏门窗与教学设备、铺设操场地坪、翻修校内花园等多项工作，在收假返校时给家长和同学们带来惊喜。

南迪普电站是巴基斯坦旁遮普省重点项目，自2017年中方接手运营以来，已实现机组稳定运行超过2400天，为助力巴基斯坦经济社会发展作出重要贡献。

中方修缮团队和校方代表共同为修缮一新的校园剪彩。中国电建集团湖北工程有限公司供图

同学们走进修缮一新的校园。中国电建集团湖北工程有限公司供图

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