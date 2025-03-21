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专访丨美国单边主义对全球贸易和经济稳定构成重大威胁——访意中理事基金会会长马里奥·博塞利

2025年03月21日11:17 | 来源：新华网
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　　新华社米兰3月20日电 专访｜美国单边主义对全球贸易和经济稳定构成重大威胁——访意中理事基金会会长马里奥·博塞利

　　新华社记者任耀庭 高婧妍 刁泽

　　意大利商界代表、意大利中国理事基金会会长马里奥·博塞利日前接受新华社记者专访时表示，美国近期推行的单边主义关税政策严重威胁全球贸易体系稳定，给国际经济发展带来重大风险。

　　博塞利明确表示，美国近期出台的系列关税政策从任何角度来看都是“大错特错”。他认为，当前全球经济亟待复苏，企业需要稳定、可预期的商业环境，而美方外交和经济政策的不可预测性“破坏了全球的经济对话基础和政治信任”。

　　博塞利说，他希望看到全球经济从“战争经济”转向“和平经济”。“我反对经济军备竞赛，因为全球经济需要的是稳定与发展，而不是冲突与对抗。”

　　博塞利表示，在他80余年的人生中，从未经历过如今这样的大变局。他指出，美国政策不确定性引发的“飓风”与欧盟表现出的缺乏内部凝聚力，正迫使全球经贸参与者受到地缘政治格局变化的冲击。

　　博塞利分析，当前欧美关系的变化可能会促使欧洲调整对外经济战略，而深化与中国的合作是“极具战略价值的选择”。他认为，多边合作模式不仅能带来稳定的经济增长，还有助于提升欧洲在全球经济格局中的影响力。“今年恰逢中欧建交50周年，我希望双方能开启一个更加互惠互利、加强合作的时代。”

(责编：崔越、张悦)

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