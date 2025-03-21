新华社瓦莱塔3月20日电（记者陈文仙）欧洲多家大型企业日前集中公布2024年财报显示，受生产成本上升、市场需求疲软及美国贸易政策变化带来不确定性拖累，多个行业利润大幅下滑、经营困难，但防务产业却盈利激增。

财报显示，以德企为代表的欧洲企业产业盈利严重萎缩。在上一财年中，大众汽车净利润同比下降30.6%；宝马净利润下降36.9%。能源产业同样是盈利难的“重灾区”，英国石油公司税后净利润同比大幅下降97%，英国壳牌公司净利润从此前的283亿美元降至237亿美元，法国道达尔能源公司净收入下降21%。

另外，欧洲航空业、银行业均面临盈利挑战。德国航空巨头汉莎航空2024年净利润同比下降18%，德国最大银行德意志银行净利润下降28%。

与众多产业盈利难形成鲜明对比，欧洲防务行业逆势增长。意大利防务与航空航天巨头莱奥纳多公司所有业务板块收入均实现增长，2024年净利润达11.6亿欧元，同比增长63%。德国莱茵金属公司净利润同比增长38%至8亿欧元。法国国防与技术企业泰雷兹公司净收入增长7%，达到19亿欧元。

欧洲多个产业盈利难与防务产业逆势增长对比鲜明，一方面凸显欧美贸易关系日趋紧张给欧洲经济前景带来新的不确定性，以及美国可能出现经济衰退给欧洲带来负面外溢影响；另一方面，也显示欧洲多国在乌克兰危机以来不断提高防务预算，特别是欧美就防务责任分担的争论迫使欧盟采取措施“重新武装欧洲”。

分析人士认为，美国政府的关税及对外安全政策将使近年来一直低迷的欧洲经济雪上加霜，在短期内阻碍经济复苏，给欧洲多个产业的前景蒙上阴影。

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