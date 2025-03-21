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“考文垂激励着所有津巴布韦女性”——访津体育部副部长埃米莉·杰萨亚

2025年03月21日10:22 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷3月20日电（记者 许正）津巴布韦体育部副部长埃米莉·杰萨亚20日在津首都哈拉雷接受新华社记者电话采访时说，津体育部长柯丝蒂·考文垂当选国际奥委会主席令津巴布韦感到振奋，她的成功激励着所有津巴布韦女性。

　　当日，津巴布韦奥运冠军、体育部长考文垂成功当选国际奥委会第十任主席，成为国际奥委会历史上首位女性主席，同时也是首位来自非洲的主席。

　　“今天对于津巴布韦而言是个重要日子，考文垂部长的当选令我们感到振奋，她的成功激励着所有津巴布韦女性。”杰萨亚说。

　　杰萨亚表示，考文垂的当选提升了津巴布韦在全球体育界的地位。“对于津巴布韦来说，我们非常高兴，这意味着我们的体育事业也得到了提升。津巴布韦人将全力支持她，感谢国际奥委会委员们对她的信任。”

　　杰萨亚认为考文垂将在这一新角色中展现出非凡的领导力。“我们感到兴奋，并祝愿她在新岗位上一切顺利。”

　　考文垂1983年出生于津巴布韦，是非洲最成功的奥运选手之一。她参加了5届奥运会，共获得7枚奥运奖牌（2金4银1铜）。

(责编：崔越、贾文婷)

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