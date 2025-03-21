新华社喀布尔3月20日电（记者聂新宇 李昂）阿富汗临时政府代理外交部长穆塔基20日在阿首都喀布尔会见了美国代表团，双方就双边关系、囚犯释放等议题进行了讨论。

阿临时政府外交部副发言人哈菲兹·齐亚·艾哈迈德在社交媒体上发文说，美方代表团由美国总统人质事务特使亚当·伯勒尔率领，随行人员包括前美国驻阿富汗大使、美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德。

哈利勒扎德当天在社交媒体上表示，阿临时政府同意释放美国公民乔治·格莱兹曼，他在喀布尔被拘留两年后重获自由。伯勒尔则表示，美阿两国在囚犯释放问题上取得进展是建立互信的重要一步。

美国国务院20日发表声明证实，经卡塔尔斡旋，阿富汗临时政府与美国政府达成协议，释放美国航空机械师乔治·格莱兹曼。格莱兹曼正在返回美国与家人团聚。

这是自2021年8月以来，美国代表团首次访问阿富汗并与阿富汗临时政府官员会面。

今年1月，在卡塔尔的斡旋下，阿富汗临时政府与美国完成了一次囚犯交换。

2021年8月30日，美国政府完成从阿富汗撤军，结束了美国在这个国家长达20年的战争，留下满目疮痍。

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