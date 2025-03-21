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欧盟呼吁立即恢复全面执行加沙停火协议

2025年03月21日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月20日电（记者周玥 丁英华）欧洲理事会20日发表声明，呼吁立即恢复全面执行加沙地带停火协议。

　　为期2天的欧盟峰会20日在布鲁塞尔开幕，重点讨论欧洲防务、中东局势、乌克兰局势等议题。欧洲理事会在会上发表声明，对加沙停火协议破裂表示遗憾，呼吁立即恢复全面执行加沙地带停火协议，释放被扣押人员，恢复人道主义援助准入并分发，恢复向加沙地带供电，永久结束敌对行动。

　　声明欢迎本月4日阿拉伯国家紧急峰会通过的加沙地带重建计划，表示欧盟随时准备在此基础上与阿拉伯伙伴以及其他国际伙伴进行接触。

　　声明说，欧盟坚定致力于在“两国方案”基础上实现持久和可持续和平，欧盟愿意为实现这一解决方案作出贡献，并呼吁各方不要采取破坏其可行性的行动。

　　此外，声明针对叙利亚问题表示，欧盟将在密切关注叙利亚局势的基础上，继续研究进一步暂停对叙利亚制裁的可能性。声明强调叙利亚在不受外部干涉的情况下实现和平、包容过渡的重要性，并呼吁不加歧视地保护所有族裔和宗教背景的叙利亚人的权利。

(责编：崔越、张悦)

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