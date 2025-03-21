新华社日内瓦3月20日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭20日在联合国人权理事会第58届会议代表对话合作促人权之友小组等作共同发言，关切单边主义的冲击，重申应践行真正的多边主义，在人权理事会遵循普遍、公正、客观、非选择性原则，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权。

共同发言指出，当前国际形势动荡加剧，危机冲突此起彼伏，南北差距更加突出。在二战胜利、联合国成立80周年之际，各国更应重温联合国成立初心，重申对多边主义的坚定承诺，维护以联合国为核心的国际体系、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，携手应对全球挑战。

共同发言就推动全球人权事业健康发展提出三项主张，一是坚持公道正义，尊重各国主权、独立和领土完整，反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展，反对霸权主义、强权政治和双重标准。二是坚持开放包容，尊重文明多样性，尊重各国自主选择的人权发展道路，拒绝“强加于人”和“党同伐异”。三是坚持合作共赢，同等重视各类人权包括发展权，在平等和相互尊重基础上开展建设性对话与合作。

共同发言得到广泛支持，俄罗斯、古巴、厄立特里亚、新加坡等20余国加入共同发言，发展中国家积极发言呼应。

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