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特朗普正式签署行政令推动教育部的关闭

2025年03月21日08:51 | 来源：新华网
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　　3月20日，美国总统特朗普在华盛顿白宫展示签署的行政令。 新华社记者 胡友松 摄

　　新华社华盛顿3月20日电（记者 熊茂伶）美国总统特朗普20日在白宫签署一项行政令，要求教育部长琳达·麦克马洪采取一切必要措施推动教育部的关闭，将教育管理权归还各州。

　　特朗普当天在白宫发表讲话说，除核心的必要功能，政府将“采取一切合法手段关闭教育部”，并将“尽快关闭它”。同时，针对低收入、残疾和特殊需求学生的项目将得到“完全保留”，并将被“重新分配到其他机构和部门”。他还对教育部近日的裁员行动表示赞赏，称教育部已成功削减约50%员工。

　　3月20日，美国总统特朗普在华盛顿白宫签署行政令前讲话。 新华社记者 胡友松 摄

　　根据美国宪法，所有联邦机构的设立和解散通常需要通过立法程序获得国会批准。特朗普若要关闭教育部，必须通过国会立法程序。

　　在特朗普签署行政令后，美国国会亚太裔美国人党团主席孟昭文和教育特别工作组主席马克·高野发表联合声明说，这是一个“非法决定”，国会在面对这一命令时“绝不能放弃权力”。

　　此前，美国教育部已启动大规模裁员。美国媒体11日报道，美国教育部当晚起实施大规模裁员计划，预计裁减4000名员工中的约1300人。

(责编：崔越、张悦)

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