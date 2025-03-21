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机械工程师钱欧东：

我要为中柬“铁杆友谊”贡献力量

王雅菲 周 涛
2025年03月21日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　钱欧东正在学习电工技术。

　　钱欧东是柬埔寨人。柬埔寨雨季气候湿热，他从小的梦想就是能够让家乡更多的人用上空调，过舒适的生活。

　　2018年，是他命运改变的一年。他收到了淄博职业学院接收柬埔寨留学生去中国读书的通知，便立即报了名。

　　2018年2月，钱欧东来到中国。他回忆道：“当我一下飞机，看到中国的高速公路、中国的动车、中国的高楼大厦，我才第一次真正感受到‘中国速度’。那时我就知道，我的决定是对的！”

　　在淄博职业学院，钱欧东学习的是电工技术工程专业，成绩优异，能力突出。毕业时，他已经能说一口流利的中文，日常交流和电工专业术语都不在话下。

　　这个踏实勤快、还有点害羞的小伙子，被一名在柬埔寨发展实业的中国老板一眼相中。2021年，钱欧东跟随老板回到柬埔寨，成为一名电工，负责空调电工技术工程。

　　后来，钱欧东因为能力出色，又被海信集团柬埔寨分公司发现，入职后担任工程师，走上管理职位。

　　“我在中国企业上班，刚开始有很多不懂的地方。”钱欧东说，“是中国的老板和同事一点点教我，让我在工作中边干边学，慢慢地才知道了怎样做才能让我的客户满意、让公司发展得更好。”

　　吃水不忘挖井人。他认识到，是中国的“一带一路”倡议让他有机会、有能力去实现梦想。现在，他又有了新的梦想，就是把自身经历分享给柬埔寨的年轻人，带动他们参与“一带一路”的各种项目。如此一来，他们不仅能够达成自己的个人目标，更能为中国和柬埔寨的“铁杆友谊”贡献出自己的一份力量。

　　（作者单位：淄博职业学院）

(责编：贾文婷、张悦)

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