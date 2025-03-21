陈 潜

外国游客游览重庆大足。

主办方供图

近日，由中国旅游报社、重庆市大足区人民政府主办的2025重庆大足石刻国际旅游文化节开幕式暨“你好中国·美丽大足”全球推广活动启动仪式在大足举行。活动期间，马来西亚、老挝、柬埔寨、越南、菲律宾、文莱等国的驻华使节以及白俄罗斯、南非、意大利、加拿大等国的旅游达人，游览了大足石刻、龙水湖旅游度假区等地，体验大足丰富的历史文化、壮丽的自然风光和独特的民俗风情。

外国嘉宾第一站来到大足石刻游客中心。这里建有8K球幕影院和4K宽银幕影院，作为科技感十足的特种电影，8K球幕电影《大足石刻》采用“实景拍摄+CG动画结合”的技术，实景拍摄、历史场景再现拍摄、类实景拍摄相结合，把现实空间转化为数字空间。光影流动间，释迦涅槃圣迹图、千手观音造像等实现数字孪生再现，将大足石刻文化背后的奥秘娓娓道来。

随后，他们走进大足石刻博物馆，与古老的巴蜀文化零距离接触。这里陈列着众多珍贵的文物和艺术品，每一件都蕴含着深厚的历史底蕴和文化内涵。

博物馆用大量精美的文物以及高清图片、数字影像等多种形式，展示了石窟艺术从印度到大足的发展脉络、大足石刻在石窟艺术中国化进程中所开创的典范之美、大足石刻研究保护历程、大足石刻申遗之路和千手观音修复等情况。

外国嘉宾第三站来到宝顶山石刻，这里汇集了石窟艺术、民间传说与地理环境等多重元素，共同构成了大足石刻的鲜明特色。在宝顶山石刻中，最令人震撼的是千手观音像。这尊观音像高达7.7米，面带微笑，姿态优美，千手呈扇形展开，形象生动。站在观音像前，不禁让人感叹人类智慧和艺术的伟大。

大足石刻是重庆市大足区境内所有石刻造像的总称。迄今公布为文物保护单位的石刻多达75处，造像5万余尊。其中尤以北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山石刻最具特色。大足石刻植根于悠久的巴蜀文化沃土，在吸收前期石窟艺术精华的基础上，推陈出新，极工穷变，开拓了石窟艺术的新天地。大足石刻从不同侧面展示了公元9世纪至13世纪中叶间，中国石窟艺术风格的重大发展、变化，对中国石窟艺术的创新与发展有重要贡献，具有前期各代石窟不可替代的历史、艺术、科学和鉴赏价值，被誉为“世界石窟艺术史上最后的丰碑”。1999年，大足石刻作为文化遗产被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

近年来，大足区全力推动大足石刻打造世界级旅游景区，加快龙水湖国家级旅游度假区创建，依托即将开通的“15分钟重庆、半小时成都、6小时北上广深”的成渝中线高铁，全力构建“日月繁星”文旅产品体系，打造“两天一夜”旅游目的地，聚力建设具有国际范、中国味、巴蜀韵、大足风的国际文旅名城。

(责编：贾文婷、张悦)