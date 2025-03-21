新华社北京3月21日电 美国总统特朗普20日说，美国将很快与乌克兰签署关于乌稀土资源的协议。

乌克兰总统泽连斯基19日证实，特朗普当天同他通话时还对获得扎波罗热核电站的所有权表现出“兴趣”。泽连斯基强调，乌克兰无意转让该核电站。

“非常顺利”

特朗普20日在白宫说：“我们与乌克兰和俄罗斯的合作非常顺利。我们正在做的事情之一就是与乌克兰很快签署有关稀土的协议。”

特朗普当天稍早时还表示，美国正在世界各地就获取稀土和其他矿产资源等达成协议，“特别是在乌克兰”。

2月28日，泽连斯基到访美国白宫并与特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署美乌矿产协议。

据媒体报道，按照该协议，美乌将共同设立一项基金，乌方会将本国石油、天然气、矿产等资源未来收益的50%注入该基金。美国将最大程度享有该基金产生的经济利益，并将部分收益用于对乌克兰的再投资。

还盯上核电站

据乌克兰和西方媒体报道，特朗普在19日通话中提出，作为停火协议一部分，美国想“拥有并管理”扎波罗热核电站。

白宫当天发布的声明说，特朗普同泽连斯基通话时谈及乌克兰电力供应和乌方核电站运营问题，“美国对这些发电站的所有权会是对这些基础设施的最佳保护，也是对乌克兰能源基础设施的支持”。

针对这份声明，泽连斯基19日在线上记者会上表示，“将扎波罗热核电站转让给他人，给谁？这完全不对”，“这是我们的土地，我们的核电站”，应该交还。

泽连斯基说，目前关于扎波罗热核电站所有权的谈判尚无进展。如果美国愿意对乌克兰核电站进行现代化改造和投资，乌克兰愿意讨论此问题，但“仅限于乌方的一座核电站，即被占领的那座”。

扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月乌克兰危机全面升级后，俄方控制了扎波罗热核电站。此后，该核电站多次遭到炮击或无人机攻击，引发国际社会对这座核电站安全的忧虑。俄乌双方相互指责对方试图破坏这座核电站。（记者：徐剑梅、李东旭）

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