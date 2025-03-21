人民网墨西哥城3月20日电 （记者谢佳宁） 当地时间3月20日，第三届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）推介会在墨西哥城举行。中国驻墨西哥使馆临时代办朱健、公使衔参赞董蔚，墨西哥中国商业科技商会副主席塞萨尔·弗拉戈萨先生，墨西哥外贸委员会亚太区总经理阿莱莉·桑切斯女士，墨西哥中资企业协会会长、中国工商银行（墨西哥）有限公司总经理周盛誉等出席会议并致辞。中墨两国商协会和企业代表等60余人参加会议。

中国驻墨西哥使馆临时代办朱健发言。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

朱健在推介会上表示，中墨两国长期互为重要经贸伙伴，贸易和投资合作齐头并进、成果丰硕。链博会作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，不仅是一个展示与交流的舞台，更是一个推动全球产业链深度融合、促进创新与合作的重要引擎。欢迎更多墨西哥企业和机构以链为媒，在链博会平台结识更多优秀的合作伙伴并发掘中墨合作新增长点，增进与世界各地上下游企业的交流、合作、协同和互补，共享中国开放新机遇，让供应链变成实实在在的“共赢链”。

墨西哥中国商业科技商会副主席塞萨尔·弗拉戈萨发言。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

墨西哥外贸委员会亚太区总经理阿莱莉·桑切斯发言。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

与会嘉宾合影。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

与会墨西哥嘉宾发言表示，在第二届链博会上墨西哥企业展示了实力和竞争力，特别是在汽车、电子和信息技术等领域，墨中还有很多合作空间。第三届链博会将为墨西哥企业提供一个巩固和扩大成果的机会，进一步拓展国际市场，增强竞争力，并在全球供应链中占据重要的位置。链博会不仅是先进制造、智能汽车等领域的重要交流平台，更是推动国际合作与创新的关键桥梁。第三届链博会将成为加强中国、墨西哥和世界其他国家之间贸易投资的又一个里程碑。多家墨西哥商协会表示将积极组织行业内企业和专业人士参展参会。

活动期间，中国贸促会驻墨西哥代表处现场推介第三届链博会，与墨西哥中国商业科技商会、中国工商银行墨西哥分行现场签署了第三届链博会合作备忘录。链博会作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，2023年以来，在中国已经成功举办了两届。第三届链博会将于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、绿色农业链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区。目前已有200余家企业签约参展。

推介会现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

第三届链博会合作备忘录签署仪式。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

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