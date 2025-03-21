人民网安卡拉3月20日电（记者沈钧）3月19日，中国新任驻土耳其共和国特命全权大使姜学斌向土耳其总统埃尔多安递交国书。双方并就两国关系发展交换意见。姜学斌首先转达习近平主席对埃尔多安的诚挚问候和良好祝愿。姜学斌表示，去年两国元首在重要国际场合两次会面，为双边关系发展进一步指明方向。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展对土关系，将继续坚定支持土耳其人民走符合本国国情的发展道路，支持土方维护国家主权和安全，同土方一道不断夯实政治互信，推动中土关系实现更大发展。

埃尔多安欢迎姜学斌大使抵土履新，并请姜学斌转达他对习近平主席的诚挚问候。埃尔多安表示，土方坚定恪守一个中国原则，愿增进两国各层级交往，扩大务实合作，为发展中土关系奠定坚实基础。土方赞赏中方在巴以问题上始终坚持“两国方案”，愿同中方就热点问题加强沟通合作。土方将为大使先生履职提供一切支持和便利。

姜学斌大使于1月5日抵达土耳其履新，并于次日向土耳其外交部礼宾总司长递交国书副本。

姜学斌大使向埃尔多安总统递交国书。使馆供图

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