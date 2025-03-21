打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国新任驻土耳其大使姜学斌向土耳其总统埃尔多安递交国书 

2025年03月21日08:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网安卡拉3月20日电（记者沈钧）3月19日，中国新任驻土耳其共和国特命全权大使姜学斌向土耳其总统埃尔多安递交国书。双方并就两国关系发展交换意见。姜学斌首先转达习近平主席对埃尔多安的诚挚问候和良好祝愿。姜学斌表示，去年两国元首在重要国际场合两次会面，为双边关系发展进一步指明方向。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展对土关系，将继续坚定支持土耳其人民走符合本国国情的发展道路，支持土方维护国家主权和安全，同土方一道不断夯实政治互信，推动中土关系实现更大发展。

埃尔多安欢迎姜学斌大使抵土履新，并请姜学斌转达他对习近平主席的诚挚问候。埃尔多安表示，土方坚定恪守一个中国原则，愿增进两国各层级交往，扩大务实合作，为发展中土关系奠定坚实基础。土方赞赏中方在巴以问题上始终坚持“两国方案”，愿同中方就热点问题加强沟通合作。土方将为大使先生履职提供一切支持和便利。

姜学斌大使于1月5日抵达土耳其履新，并于次日向土耳其外交部礼宾总司长递交国书副本。

姜学斌大使向埃尔多安总统递交国书，使馆供图

姜学斌大使向埃尔多安总统递交国书。使馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部