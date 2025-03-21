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外交部发言人表示

美方不得对中国留学生采取歧视性、限制性措施

2025年03月21日04:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京3月20日电（记者曹嘉玥、邵艺博）针对美国官员要求美6所高校提供中国留学生详细信息，外交部发言人毛宁20日表示，中方敦促美方切实保障中国留学生正当合法权益，不得对中国留学生采取歧视性、限制性措施。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国会众议院“中国特设委员会”主席莫伦纳19日致函6所美高校校长，要求其于4月1日前提供该校中国留学生详细信息等，称中国在美顶尖机构安插研究人员，使其可直接接触两用敏感技术。如不应对，相关趋势将持续挤压美人才，破坏美研究诚信，以损害美为代价助长中方技术雄心。中方对此有何评论？

　　毛宁指出，中国在美留学生人数占留学生总数约四分之一。教育合作既拓展了两国学生的交流渠道，增进两国人民之间的了解，也有利于促进美国经济繁荣和科技发展，符合双方利益。

　　“我们敦促美方停止泛化国家安全，切实保障中国留学生的正当合法权益，不得对中国留学生采取歧视性、限制性措施。”毛宁说。

(责编：卫嘉、白宇)

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