新华社布鲁塞尔3月19日电（记者丁英华 周玥）欧盟委员会19日发布公报，依据欧盟《数字市场法案》，对美国“字母表”公司提出反垄断指控，并要求美国苹果公司采取措施增强系统互操作性。

根据公报，欧盟委员会当天向谷歌母公司“字母表”公司发送两份“初步结果”，其中一份认为“字母表”在谷歌搜索结果中优先显示自家购物、交通或金融等服务而非第三方服务。另一份针对谷歌市场应用商店的“初步结果”认为，“字母表”限制应用开发者自由引导用户通过其他渠道获取更优惠的产品或服务，且“字母表”向应用开发者收取的首次获客费用过高。

公报说，如果该“初步结果”最终得到确认，“字母表”公司将面临巨额罚款。

对此，谷歌负责竞争事务的高级总监奥利弗·贝瑟尔当日在一篇博文中回应称：“欧盟委员会的调查结果要求我们对某些类型的搜索结果展示方式进行更多调整，这将使用户更难找到他们想要的信息，并减少欧洲企业的流量。”

此外，欧盟委员会当天发布的另一份公报中，要求美国苹果公司采取必要措施提高其产品的互操作性，使第三方产品与苹果生态系统的集成更加深入匹配。

公报指出，在设备连接方面，苹果系统必须允许其他制造商生产的智能手表、耳机或电视更好地访问苹果系统，实现更快的数据传输和更简单的设备设置，这些措施将使“第三方设备制造商有新的机会将创新产品推向市场，改善欧洲消费者的用户体验”。

欧盟委员会指出，这些措施具有法律约束力，苹果公司必须按照欧盟《数字市场法案》实施这些措施。苹果公司回应称，欧盟的要求将损害用户利益，对其竞争对手有利，这些措施“让我们陷入繁文缛节，减缓了苹果为欧洲用户创新的能力”。

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