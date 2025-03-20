新华社北京3月20日电 题：盘点美政府遮掩“特朗普衰退”的那些辩词

新华社记者徐超

美国财政部长贝森特日前接受媒体采访时说，美国经济可能会有一些“调整”，但这是“健康的”。不过，他“无法保证”美国经济不会在特朗普任期内出现衰退。

3月以来，外界围绕美国关税政策加剧经济衰退前景的议论日甚，经济数据疲软和股市持续下跌进一步强化“特朗普衰退”担忧。美国政府高官轮番在媒体面前为当前政策与经济形势辩解，推出一系列“新概念”，引发议论的同时遭到媒体和专家诟病。

“排毒”还是“下毒”？

“排毒”。这是美国财政部长贝森特针对股市走势和经济形势特征的最新解释，即经济恢复“健康”的必要过程，成为近期外国媒体热议的词汇。

本月7日，贝森特接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，当前市场波动和经济走势属于政策重心转变的“自然调整”，美国经济会经历一个“排毒期”。

一周后，美国股市继续因美关税政策带来的不确定性而大跌。贝森特对CNBC解释，美国经济经历的“排毒”并不意味着衰退。他表示，对近几周与关税政策相关的股市“小波动”并不担忧，美国政府“着眼的是中长期”。

经济学家和舆论界对这个说法并不买账，认为美国政府推出的关税等一系列单边主义政策是经济混乱的病因，而非经济治理的良药。

《纽约时报》14日一篇报道直接质疑：“特朗普是在给经济‘排毒’还是‘下毒’？”

这家报纸援引美国国会参议院财政委员会资深成员、民主党联邦参议员罗恩·怀登的话说，关税政策对美国经济来说是“毒药”。怀登认为，联邦政府每天制造的混乱都在破坏“美国经济之锚”，“这种情况持续时间越长，我们就越会被拖入水深火热之中”。

诺贝尔经济学奖得主、著名经济学家约瑟夫·施蒂格利茨近日接受德国《商报》采访时警告，当前美国的贸易政策对美国经济而言无异于“毒药”，“如果贸易战和关税壁垒继续升级，美国企业信心将大幅下滑，投资环境恶化，经济增长停滞的同时通胀率上升，最终可能陷入滞胀”。

“值得”还是“代价高昂”？

“值得”。这是美国商务部长卢特尼克针对关税政策加剧衰退恐慌的辩解。

9日，卢特尼克接受美国全国广播公司采访时曾表示，美国经济“不可能”陷入衰退，并且预计全球关税整体税率“会降下来”，因为“总统特朗普已经（对贸易伙伴）说过：‘你想对我们征收100%关税？那我们也会对你征收100%。’”

此后两天，美国股市显著下跌。卢特尼克11日接受哥伦比亚广播公司采访时调整口风，称即使特朗普的政策导致经济衰退，这也是“值得的”。

到底是为了避免经济衰退而出台政策，还是为了推动经济政策而造成衰退？一些美国媒体对卢特尼克言论的逻辑提出质疑。

美国微软—全国广播公司一档节目这样评价：“即使是贸易战的支持者，也不愿意看到自己深陷经济衰退。美国人经历了新冠疫情，经历了高通胀，没有一个选民会在大选投票时投向一个增加经济衰退概率的候选人。而（“值得”）这句话，居然出自负责美国经济事务的官员之口。”

衰退真的“值得”么？路透社这样评价：“历史表明，经济衰退都是代价高昂的：痛苦从来都不会平均分配，其结果——从经济衰退的长度和深度到复苏的速度和广度——都是难以预测的。”

《新闻周刊》援引经济学家预测认为，如果美国经济未来出现衰退，特点将是持续通货膨胀、货币政策收紧、消费增长放缓、就业市场萎靡以及生产严重下滑。

“如果经济濒临崩溃，关税还有什么用？”Mitrade交易平台上的一篇文章这样问道。

“小扰动”还是“大危机”？

“小扰动”“过渡期”“能接受”……这是特朗普本人回应舆论对经济衰退前景担忧时的措辞。

本月初，特朗普在向国会两院的演讲中表示，关税可能会带来“一些小扰动”，但“能够接受”，因为影响“不会很大”。

几天后，特朗普接受美国福克斯新闻频道采访，当被问及是否预期美国今年会出现经济衰退时，回应称“不愿预测这样的事情”。他称，美国经济正在经历“过渡期”，美国政府将“把财富带回美国”，但“这需要一点时间”。

这些轻描淡写的词汇与此后一周资本市场显著下跌形成鲜明对比。纽约股市三大股指中，纳斯达克综合指数、标准普尔500种股票指数相继跌入技术回调区间。

不少市场人士认为，政策不确定性始终会严重拖累经济前景和市场走势，如果美国关税政策层出不穷，各国被迫进行反制，全球贸易战将不可避免，届时美国乃至世界经济面临的绝不会是“小扰动”，而是大危机。

不少媒体提及上世纪30年代的全球大萧条。在那场源于美国、波及世界的经济大萧条中，美国出台被称为“20世纪美国最愚蠢法案”的《斯穆特-霍利关税法》，大幅提高进口关税，结果引发全球贸易混乱，加剧经济大萧条。

一名读者看完美国政府五花八门的衰退辩护词后，在《纽约时报》网站这样留言：“衰退？如果特朗普继续推进计划中的关税，我们谈论的或许应该是堪比上世纪30年代的大萧条了。（美国推动）《斯穆特-霍利关税法》被广泛认为是那次大萧条的原因，而特朗普正在推动比这还糟糕的计划。”

(责编：崔越、张悦)