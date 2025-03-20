新华社北京3月20日电 综合新华社驻外记者报道：《反分裂国家法》实施20周年座谈会近日在多国举办。与会海外华侨华人纷纷表示，反对任何形式的“台独”分裂活动，同时表达对推动两岸关系发展、促进祖国统一的坚定信心。

美国纽约中国和平统一促进会18日举行座谈会。侨界代表在发言中肯定《反分裂国家法》在反“独”促统中的作用，纷纷表达对实现国家统一的坚定信念和期望。

中国驻纽约副总领事马萧萧在会上表示，《反分裂国家法》对全面贯彻中央对台大政方针，震慑“台独”分裂和遏制外来干涉，捍卫国家主权和领土完整，维护台海和平稳定，推动两岸关系发展，促进祖国统一，保障中华民族根本利益，具有重大现实作用和深远历史影响。举行《反分裂国家法》实施20周年座谈会，就是要回顾历史，总结经验，深刻认识《反分裂国家法》的重要作用，坚决打击“台独”分裂，遏制外部势力干涉，坚定不移推进祖国统一大业。

在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行的座谈会上，塞尔维亚中国和平统一促进会会长金爱华表示，《反分裂国家法》意义重大。塞和统会始终坚定支持祖国统一，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。塞和统会将继续发挥桥梁作用，团结塞尔维亚及欧洲华侨华人，积极向国际社会传递中国声音，讲好中国故事，为祖国和平统一贡献力量。

中国驻南非大使馆临时代办李志刚在南非全非洲中国和平统一促进会举行的座谈会上，阐释了《反分裂国家法》的重大意义和重要作用，表示在党中央坚强领导下，我们全面实施《反分裂国家法》，推动反“独”促统不断取得新的进展和成效。他说，南非政府坚定支持中国实现统一，一个中国原则已成为南非各界普遍共识。

南非全非洲中国和平统一促进会会长徐长斌表示，《反分裂国家法》的颁布实施为海外侨胞反对“台独”分裂活动、促进祖国和平统一提供强大法律武器和精神力量。他坚信，在全体中华儿女共同努力下，祖国完全统一的历史潮流不可阻挡，中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现。

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