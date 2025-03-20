人民网首尔3月20日电 （记者莽九晨）韩中城市友好协会与韩国全罗南道咸平郡19日签署了在咸平郡开设韩中农业特产交流和出口市场的相关协议，双方同意在韩中地方政府交流和经济、文化及青年交流方面加强合作。中国驻光州总领事顾景奇、韩中城市友好协会权起植、咸平郡守李尚益出席签字仪式。

顾景奇在致辞中表示，咸平郡同中国隔海相望，近年来积极开展对华交流，取得较好成效。韩中城市友好协会长期致力于促进中韩地方交流，为两国关系发展作出有益贡献。总领馆乐见双方加强合作，希以此次签署协议为契机进一步拓展同中国各地方交往，愿为此提供积极协助。

权起植表示，韩中城市友好协会将积极支持咸平郡与中国的交流与合作，将向中国推广咸平郡“蝴蝶节”和咸平郡的优秀旅游资源。

李尚益说，咸平郡将与韩中城市友好协会加强合作，扩大咸平郡与中国的交流。

韩中城市友好协会会长权起植（左起）、中国驻光州总领事顾景奇和咸平郡守李尚益在签字仪式上合影留念。韩中城市友好协会供图

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