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马来西亚正式批准重启搜寻马航370航班客机残骸

2025年03月20日14:52 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡3月20日电（记者王嘉伟　毛鹏飞）马来西亚交通部长陆兆福19日宣布，马来西亚内阁当天正式批准与水下探测公司“海洋无限”签署服务协议，授权其在印度洋南部开展搜寻马航370航班客机残骸的工作。

　　据马来西亚国家新闻社报道，陆兆福当天告诉媒体记者，马交通部将代表政府与该公司签署协议。如搜寻到马航370航班客机残骸，马政府将向该公司支付7000万美元；如搜寻不成功，马政府无需支付任何费用。

　　2014年3月8日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航370航班客机失联，机上载有239人。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

　　马航370航班客机失联以来，疑似客机残骸碎片在世界多地被发现，搜寻工作多次启动又中断。2018年1月，马来西亚政府与“海洋无限”公司曾达成协议重启搜寻，至当年5月底未有结果，随后搜寻工作停止。去年12月，马方表示，“海洋无限”提出的新搜寻方案是“可信的”，原则上同意该公司继续搜寻客机残骸。搜寻工作将在印度洋南部约1.5万平方公里的海底新区域展开。

(责编：崔越、张悦)

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