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欧盟发布“钢铁与金属产业行动计划”应对美国关税冲击

2025年03月20日14:51 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月19日电（记者丁英华　周玥）欧盟委员会19日发布“钢铁与金属产业行动计划”，旨在增强行业竞争力，应对美国钢铁关税的潜在影响。

　　欧盟委员会的公报显示，该计划聚焦六大核心领域：确保清洁且可负担的能源供应，防范碳泄漏，强化和保护欧洲工业能力，推动金属资源循环利用，保障高质量工业就业，通过主导市场和公共支持降低投资风险。

　　在强化和保护欧洲工业能力方面，欧盟委员会提议自2025年4月1日起收紧现行的钢铁保障措施。据了解，现行保障措施采用钢铁进口配额机制，超出配额部分需缴纳25%关税。

　　公报还说，鉴于现行钢铁保障措施将于2026年6月到期，欧盟委员会计划于2025年第三季度提出立法提案，制定新的贸易措施以取代现行保障机制，为欧盟钢铁行业提供更有力的保护。欧盟委员会还表示，对于其他金属行业的不公平贸易行为，将随时准备使用贸易保护工具。

　　据介绍，欧盟钢铁行业遍布22个成员国，拥有约500个生产基地，提供超过260万个就业岗位。

　　本月12日，美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税举措正式生效。欧盟当天宣布，决定对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税。

(责编：崔越、张悦)

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