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法国启动EMERGEN 2.0项目以应对未来流行病

2025年03月20日13:51 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎3月19日电（记者罗毓）法国公共卫生署19日发布新闻公报说，法国启动EMERGEN 2.0项目，除了病毒、细菌、真菌和寄生虫外，还将在更广的范围内监测其他病原体，以更好预防和应对未来的流行病。

　　据介绍，这一项目由法国公共卫生署等机构联合推出，并获得了法国国家研究署在“法国2030”战略框架下的1200万欧元资助，为期5年。

　　公报说，该项目任务包括确定与国家级参考中心及实验室互补的测序能力，并在该平台内建立协调网络；建设具备专门资源的生物信息学平台，以托管EMERGEN相关数据库。

　　同时，EMERGEN 2.0还强调“一体化健康”理念，将进一步加强人类健康、动物健康以及环境健康等领域的融合，通过推动人类、动物及环境领域数据的共享和联合分析，以更好地预测和应对人畜共患疾病。

　　据悉，该项目首批监测的重点为猴痘和人畜共患型流感。

　　2021年，法国公共卫生署和法国国家健康与医学研究院下属的新发传染病研究机构发起EMERGEN项目，旨在监测并识别在法国不同地区出现的新冠病毒变异株。

(责编：崔越、张悦)

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