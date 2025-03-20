新华社海牙3月19日电（记者王湘江 邓耀敏）荷兰众议院19日通过多项动议，呼吁荷兰政府减少对美国云服务技术的依赖，同时加快对荷兰以及欧洲替代方案的投资。

这些动议由荷兰众议院几个执政和在野政党分别提出。荷兰执政党之一的新社会契约党在动议里指出，在数字技术范畴，尤其是云技术方面，荷兰政府目前单方面依赖少数几家美国大型企业，这种局面可能会带来风险。该动议敦促荷兰政府转而选用荷兰本土或者至少是欧洲范围内的云服务，以此来降低对美国公司的依赖。

荷兰在野的欧洲党在动议中表示，美国的云服务提供商在欧洲市场占据主导地位，然而美国诸如《澄清海外合法使用数据法》等法律，使美国政府有获取欧洲公民、企业以及政府数据的可能性。因此，欧洲在战略数字层面的自主权，对于经济、技术以及国家安全而言，都至关重要。动议要求与欧盟合作伙伴共同探寻对美国云服务提供商的替代方案，并加速对欧洲云替代方案以及数字基础设施的投资。

另一个在野党六六民主党提出的动议说，美国政府目前采取的一系列行动表明，荷兰和欧洲在能源、国防以及信息通信技术基础设施领域必须走向自立。在野的绿党-工党联盟在动议中也强调说，对美国科技巨头的依赖会对荷兰的自主权和网络安全形成威胁。

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