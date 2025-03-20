新华社记者姚琪琳 陆睿

“总统弹劾案这周会宣判吗？”这句话成了记者最近与韩国媒体同行们讨论的高频话题。

从去年12月韩国国会通过尹锡悦弹劾动议案，到今年2月25日宪法法院的最后一场辩论，至今弹劾案仍未宣判。漫长的审理过程中，焦虑情绪在韩国社会蔓延。

供职于韩国知名媒体的金记者说，过去两周，他和同事每天都会去宪法法院附近踩点拍摄，为弹劾案宣判日的报道做准备。“每天都觉得宣判日近在咫尺，随时都可能有结果。”然而，“靴子”迟迟不落地，他只能干着急。

自2024年12月3日尹锡悦发布紧急戒严令以来，韩国社会持续动荡，宪法法院的最终裁决无疑将决定政局走向，宣判日期自然也成为媒体竞相报道的热门话题。从宪法法院公布的近期日程表，到警方宣布的宪法法院附近无人机禁飞时间段，媒体试图从种种迹象中捕捉宣判日期的蛛丝马迹。宪法法院承受的压力自然也非同一般，8名法官的政治倾向、任职时间，甚至个人收入，都成为舆论关注的焦点。

不仅是记者，普通民众也感到焦虑。住在首尔市光化门附近一个大型小区的李女士告诉记者，因为网上有传言说宪法法院代理院长文炯培跟她住在同一个小区，一些反对弹劾的民众经常在上下班时间聚集在她家小区附近示威。“这些人情绪激动，大声喊口号，十分扰民。”李女士说，宣判日期迟迟定不下来，不知道这样的吵闹声会持续多久。

同样焦虑的，还有韩国朝野政客和各自的支持者。韩国民调机构“真实计量器”3月17日发布的调查结果显示，最大在野党共同民主党的支持率为44.3%，执政党国民力量党的支持率为39%，双方仅相差5%。随着弹劾案宣判一再推迟，朝野两派政客和各自支持者纷纷走上街头，试图通过集会争取更高支持率。

18日，首尔突降春雪，气温骤降至零摄氏度。记者看到，在宪法法院附近的人行道上，紧挨着法院大门的帐篷里，反对弹劾的民众裹着锡纸保温毯静坐抗议，不时高喊“驳回弹劾”“总统复职”的口号。据韩国媒体报道，国民力量党的国会议员也不时现身，参与反弹劾集会。与此同时，在距离宪法法院约1公里的光化门广场，共同民主党及其支持者搭起多个帐篷静坐示威，高喊“立即罢免尹锡悦”。

民调机构“盖洛普韩国”14日公布的调查结果显示，58%的受访者赞成弹劾尹锡悦，37%的受访者反对弹劾。从民调数据看，韩国社会的撕裂更加严重。

韩国《朝鲜日报》13日发表社论称，无论宪法法院作出何种判决，都会有相当一部分国民难以接受，愤怒情绪或将直接宣泄到街头，进而引发混乱乃至冲突。面对可能出现的社会动荡，韩国警方严阵以待。警方宣布，弹劾案宣判当天将在全国部署338支机动队，共2万余名警员，其中1.4万人将被部署在首尔市中心区域。

按韩国各界此前预测，宪法法院会在辩论结束后的两周左右即3月中旬作出裁决，并提前两三天对外公布宣判日期。目前，尹锡悦的弹劾审理时间已经超过朴槿惠和卢武铉，成为审理时间最长的总统弹劾案。关于宣判日迟迟不决的原因，韩国各界众说纷纭。一些媒体和专家推测，目前宪法法院对弹劾案的评议仍在进行中，8名法官很可能就判决程序、判文内容等未能达成一致。

截至记者发稿时，弹劾案宣判日期仍未公布。因宪法法院代理院长文炯培将于4月18日任满，有分析认为，这将是弹劾案宣判的最后期限。韩国舆论普遍担忧，随着宣判日一再推迟，社会撕裂恐将进一步加剧。

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