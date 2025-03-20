新华社吉隆坡3月20日电 据马新社报道，马来西亚政府19日正式批准由水下探测公司“海洋无限”重新开始搜索马来西亚航空公司MH370航班客机残骸。

马来西亚交通部长陆兆福上月25日说，水下探测公司“海洋无限”已在印度洋部署船只，重新开始搜寻马航370航班客机残骸，“我们已经原则上批准了重启（搜寻），目前只需最终敲定合同并签署”。同一天早些时候，有媒体报道，“海洋无限”公司的搜索船“阿马达”数天前抵达距澳大利亚珀斯海岸约1500公里的印度洋新搜寻区域，开始使用水下机器人对海底进行搜索。

2014年3月8日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航370航班客机失联，机上载有239人。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

马航370航班客机失联以来，客机残骸在世界多地被发现，搜寻工作多次启动又中断。去年12月，马来西亚方面表示，“海洋无限”提出的搜寻方案是“可信的”，原则上同意该公司继续搜寻客机残骸。搜寻工作将在印度洋南部约1.5万平方公里的海底新区域展开。（记者：王嘉伟、毛鹏飞）

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