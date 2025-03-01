新华社华盛顿2月28日电 现场直击｜白宫传出争吵声

新华社记者颜亮 胡友松

2月28日，早上8时，当记者赶到白宫西翼门外时，现场已有大批记者，摄影、摄像记者的梯子密密麻麻，一个比一个高。

乌克兰总统泽连斯基28日访美。美国总统特朗普前一天会见英国首相斯塔默时对媒体预告：次日11时会见泽连斯基。白宫公布的总统行程显示，双方会谈后将共进午餐，然后举行联合记者会并签署美乌矿产协议。

11时刚过，泽连斯基的车队驶入白宫北门，抵达白宫西翼，特朗普在门口迎候，二人一起进入椭圆形办公室。按照惯例，双方领导人面向媒体做开场白，并简短回答媒体提问。

前40分钟双方各抒己见。但当美国副总统万斯讲话，提到美国致力于通过外交方式结束俄乌冲突时，泽连斯基打断他的话：“我可以问一下吗？……什么样的外交？”万斯立即反击，称泽连斯基“不敬”。

泽连斯基双手交叉抱在胸前回击道，俄乌冲突过程中，包括美国在内的各方做法都有问题，“但隔着大洋，你们现在没感受到问题，但未来你们会感受到的”。

特朗普加入争论：“你没有资格对我们的感受发号施令，我们将感觉很好、很有力量，而你现在的处境不是太好，你让自己处在非常糟糕的境地……你无牌可出，现在有了我们，你才开始有牌可出。你在拿数百万人的生命当赌注，你在拿第三次世界大战当赌注。你的所作所为是（对美国的）不敬。”

双方争吵不断升级，形成“二对一”。美方指责泽连斯基无礼，缺少感恩之心。

现场记者都惊呆了，在座的乌克兰驻美大使痛苦捂脸。

开场白持续近50分钟。激烈的争吵声中，特朗普最后用“好吧，大家都看够了，估计电视节目效果会很好”收场。现场记者随即被要求离场。

大家猜测美乌矿产协议可能不签了，大量记者聚集在白宫门外，等待拍摄泽连斯基离开的场面。所有记者都说，这是自己第一次见到这种场面。一名在场的美媒记者说，这样的事件闻所未闻，泽连斯基毕竟是国家元首，不是下属，也不是客户。

当负责迎送的礼兵出现在门口时，记者们知道泽连斯基要走了。泽连斯基飞快地坐上车离开。美国媒体报道说，泽连斯基实际上是被“逐出”白宫的。当天的午餐会也被取消，由白宫工作人员享用。

记者们没有立即散去，都想看看接下来会不会还有什么新闻。

很快，特朗普政治盟友、共和党籍联邦参议员格雷厄姆出现。他对记者们说，曾提醒泽连斯基不要与特朗普争辩，但最终还是发生了。格雷厄姆表示，泽连斯基应该考虑下台。“他要么辞职，派一个我们可以合作的人过来，要么他就需要改变。”

当天晚些时候，有美国官员对媒体称，美国将加紧调查对乌援助资金的腐败、滥用。

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