新华社迪拜2月28日电（记者潘洁 温新年）“中国企业和金融机构的出海全面涌现，可以说是百舸争流、千帆竞发。”渣打银行（中国）有限公司行长兼副董事长鲁静近日在迪拜表示，中国企业在很多行业已经成为全球领跑者，中国企业出海进入到新阶段。

鲁静在中国企业家代表团赴阿联酋开展经贸交流期间接受了新华社记者采访。她说，近年来中阿经贸合作持续升温，中国对阿联酋的重大投资项目从能源、港口、建材、建筑机械等行业扩展到金融、信息科技、新能源、电商等新领域。

鲁静认为，在全球市场每个角落，几乎都有正在“一展身手”的中企，它们深耕当地市场，越来越重视社会福祉、文化融合与社会责任。她认为，以前出海的中企带着鲜明的中国身份，今天已经有一批中企是“生而全球”，它们率先在海外市场生根发芽，并逐渐发展成为行业领导企业，然后再反哺、开拓中国市场。

“相信未来5年到10年，会涌现出越来越多的中国跨国企业。”鲁静说，渣打始终把中国市场作为重要战略市场进行长期投入和深度耕耘，看好中国经济中长期发展前景，将持续加强跨境业务能力建设，帮助走出去的中国企业应对各类挑战，为企业间搭建交流平台。

不久前，中国发布了《2025年稳外资行动方案》，进一步释放对外开放的积极信号。“作为一家深耕中国市场的外资银行，渣打备受鼓舞。”鲁静说，得益于近年来中国一系列开放举措，渣打持续在中国拓展投资和运营。“我们期待更多高水平开放举措，并愿积极贡献力量。”

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