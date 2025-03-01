新华社华盛顿2月28日电 热点问答｜美乌元首争吵后，各方有何反应

新华社记者

美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体面前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫，联合记者会被取消。针对这一新情况，各方反应如何？美乌矿产协议还签吗？

美乌矿产协议还签吗？

美乌双方原计划在白宫会晤后召开联合记者会并签署美乌矿产协议。多家美国媒体援引白宫官员的话报道称，争吵事件发生后，乌方代表团在白宫又等了大约一个小时，而特朗普目前对签署美乌矿产协议不感兴趣。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯在接受美国媒体采访时批评泽连斯基在白宫的行为，称其“令人费解”。不过，布鲁斯表示，尽管如此，仍存在签署美乌矿产协议可能性。

特朗普当天已离开华盛顿，前往佛罗里达州度周末。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。（新华社记者胡友松摄）

泽连斯基在争吵发生后有何公开表态？

美国国务卿鲁比奥在接受美国媒体采访时要求泽连斯基道歉，并质疑泽连斯基是否真正希望实现和平。

泽连斯基称，他不认为自己需要向特朗普道歉。泽连斯基随后在接受福克斯新闻台采访时说，“我尊重（特朗普）总统，我尊重美国人民，我认为我们必须非常开放、非常真诚，而且我不认为我们做了什么坏事”。他表示：“我们必须了解乌克兰和乌克兰人的立场，我认为这是最重要的。”

当被问及特朗普是否观看了泽连斯基这段采访时，白宫官员在美国总统专机“空军一号”上对记者说：“是的。”

美国要泽连斯基下台?

美国媒体报道称，特朗普政府目前正考虑施压让泽连斯基下台。

前往佛罗里达州度周末前，特朗普在白宫南草坪被记者问及是否希望泽连斯基下台，他回答：“我希望有人能带来和平。”特朗普称，泽连斯基反对和平，“他一心想继续战斗，战斗，战斗”。

特朗普政治盟友、共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆表示，泽连斯基应该考虑下台。“他要么辞职，派一个我们可以合作的人过来，要么他就需要改变。”格雷厄姆在白宫对在场媒体说。格雷厄姆此番表态被美国舆论视为特朗普政府对外放风。

2月28日，乌克兰总统泽连斯基（左三）离开美国华盛顿白宫。（新华社记者胡友松摄）

争吵发生后各方反应如何？

美国有线电视新闻网报道写道：“从来没有哪位美国总统像特朗普言语攻击泽连斯基那样对待白宫访客，导致华盛顿和基辅之间的关系几乎即刻破裂。”

美国媒体报道，特朗普政府似乎很乐于对外界展现这次冲突。其依据之一是：白宫网站公布了支持特朗普的各类声明摘要。不过，美国媒体也发现，这些支持者要么是特朗普政府内阁部长，要么是与特朗普同为共和党人的美国议员。

美国民主党方面则批评特朗普政府“真可耻”，称这是一场“政治埋伏”，“向全世界表明，美国是不可信任的”。

西方多国领导人纷纷发声支持泽连斯基。欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体写道：“要坚强，要勇敢，要无畏。你永远不会孤单，亲爱的总统”，“我们将继续与你们一起努力，实现公正和持久的和平”。德国下任总理热门人选默茨在社交媒体上写道：“无论顺境还是逆境，我们都与乌克兰站在一起。”

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