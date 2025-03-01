新华社华盛顿2月28日电 美国五角大楼2月28日发表声明说，美国国务院已批准向以色列出售价值近30亿美元的炸弹、爆破工具和其他武器。这项军售计划当天下午紧急通知了美国国会。

美国国防安全合作局当天表示，美国国务卿鲁比奥签署了相关军售文件，“已确定并提供了详细理由，证明情况紧急，需要立即向以政府出售”。这意味着此类军售通常不需要国会的批准。

据媒体报道，虽然这些武器和相关设备计划于2026年开始交付，但五角大楼表示“有可能部分采购将来自美国库存”，即一些武器将可能立即交付。

美国总统特朗普2月16日宣布，他已解除前任政府暂缓向以色列出口相关武器的限令，因为他信奉“依靠实力确保和平”的理念。以色列国防部同日发表声明说，一批“重型”美制MK－84航空炸弹已运抵以色列。

以总理内塔尼亚胡2月23日说，以色列在加沙地带“随时准备重返激烈战斗，作战计划已准备就绪”。

美国是以色列最大的武器供应国。据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所统计，2023年，以色列69%的武器进口来自美国。

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