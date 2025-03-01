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巴西里约狂欢节拉开帷幕

2025年03月01日14:39 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢2月28日电（记者陈威华　谢照）巴西里约热内卢市长爱德华多·帕埃斯2月28日在里约市长宫将一把象征城市管理权的金钥匙交给“狂欢节国王”，标志着2025年里约狂欢节正式拉开帷幕。

　　金钥匙交接是每年里约狂欢节启动的传统仪式，象征在节日期间整座城市都由“狂欢节国王”接管，其任务是与“王后”和两名“公主”一起在各项狂欢活动中带领市民和游客载歌载舞、共同狂欢。

　　据里约市旅游局公布的狂欢节官方日程，2月28日和3月1日各有8支甲级组桑巴舞校队伍在桑巴大道举行花车巡游表演。与往年不同的是，代表里约狂欢节最高水平的特级组桑巴舞校表演日程首次由原来的2天延长到3天，分别在3月2日、3日和4日举行，每天各有4支特级组桑巴舞校参加表演。8日，获得前6名的特级组桑巴舞校将在桑巴大道进行一场冠军巡游表演，宣告本年度狂欢节落幕。

　　里约狂欢节是巴西规模最大、国际知名度最高的狂欢节。节日期间，除了桑巴大道上有表演，里约全城举行街头狂欢游行活动。此外，圣保罗、萨尔瓦多、累西腓等巴西城市也会举行盛大的狂欢节庆祝活动。

(责编：曹欣悦、贾文婷)

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