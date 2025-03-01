打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中泰缅甸三方部长级会议在曼谷召开 协调打击电信诈骗

2025年03月01日09:58 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷3月1日电（记者简承渊）2月28日，泰国外交部部长玛里在曼谷主持召开泰国、缅甸、中国三方部长级会议，协调打击电信诈骗（呼叫中心诈骗组织）。中方代表团由中国公安部部长助理刘忠义率领，缅方代表团由缅甸内政部副部长昂佐佐率领，泰方代表团则由国家安全委员会办公室、国家警察总署、国防部、内政部和财政部等相关机构代表组成。

会议现场。泰国外交部供图

会议现场。泰国外交部供图

会议重申三国将紧密合作，坚决打击呼叫中心诈骗组织，切实保障本地区人民的生命财产安全。这一行动符合三国领导人的政策方向。与会各方同意，相关机构将依托中泰缅协调机制，进一步加强执法合作和信息交流，以系统化和高效的方式打击并逮捕犯罪分子，彻底解决此类问题。此外，三国还将与其他邻国密切合作，共同消除跨国犯罪集团在该地区的活动。

会议还确定了将缅甸境内的中国籍人员自愿遣返回国的程序，通过泰国进行有序安置，并提前协调回国日期，以确保流程系统化、规范化。未来，各方将共同制定行动框架，以避免影响边境地区民众的正常生活。泰方表示，愿在人道主义原则基础上，与中方和缅方合作，并重申在泰国境内开展的任何行动都必须符合泰国法律法规，并基于相互尊重的原则。会议一致同意，在各方准备就绪后，将尽快恢复中国籍人员的遣返工作。

泰国外交部部长玛里出席新闻发布会。人民网记者 简承渊摄

泰国外交部部长玛里出席新闻发布会。人民网记者 简承渊摄

此外，泰国政府认识到，要有效打击跨境犯罪组织，特别是电信诈骗问题，必须依靠国际合作。因此，泰方已多次在高级别会谈中向中方和缅方提出相关议题，并推动在地区会议中进行讨论。例如，在第九届澜沧江—湄公河合作（LMC）外长会议上，以及2024年8月泰国外长常务秘书与中国、缅甸、老挝外长的非正式会谈中，均涉及此议题。此次中国、泰国、缅甸三方会议，正是对这些合作努力的延续，旨在奠定长期合作的基础，以维护本地区人民的安全和福祉。

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部