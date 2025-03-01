人民网曼谷3月1日电（记者简承渊）2月28日，泰国外交部部长玛里在曼谷主持召开泰国、缅甸、中国三方部长级会议，协调打击电信诈骗（呼叫中心诈骗组织）。中方代表团由中国公安部部长助理刘忠义率领，缅方代表团由缅甸内政部副部长昂佐佐率领，泰方代表团则由国家安全委员会办公室、国家警察总署、国防部、内政部和财政部等相关机构代表组成。

会议现场。泰国外交部供图

会议重申三国将紧密合作，坚决打击呼叫中心诈骗组织，切实保障本地区人民的生命财产安全。这一行动符合三国领导人的政策方向。与会各方同意，相关机构将依托中泰缅协调机制，进一步加强执法合作和信息交流，以系统化和高效的方式打击并逮捕犯罪分子，彻底解决此类问题。此外，三国还将与其他邻国密切合作，共同消除跨国犯罪集团在该地区的活动。

会议还确定了将缅甸境内的中国籍人员自愿遣返回国的程序，通过泰国进行有序安置，并提前协调回国日期，以确保流程系统化、规范化。未来，各方将共同制定行动框架，以避免影响边境地区民众的正常生活。泰方表示，愿在人道主义原则基础上，与中方和缅方合作，并重申在泰国境内开展的任何行动都必须符合泰国法律法规，并基于相互尊重的原则。会议一致同意，在各方准备就绪后，将尽快恢复中国籍人员的遣返工作。

泰国外交部部长玛里出席新闻发布会。人民网记者 简承渊摄

此外，泰国政府认识到，要有效打击跨境犯罪组织，特别是电信诈骗问题，必须依靠国际合作。因此，泰方已多次在高级别会谈中向中方和缅方提出相关议题，并推动在地区会议中进行讨论。例如，在第九届澜沧江—湄公河合作（LMC）外长会议上，以及2024年8月泰国外长常务秘书与中国、缅甸、老挝外长的非正式会谈中，均涉及此议题。此次中国、泰国、缅甸三方会议，正是对这些合作努力的延续，旨在奠定长期合作的基础，以维护本地区人民的安全和福祉。

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