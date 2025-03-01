人民网曼谷3月1日电（记者简承渊）近日，泰国政府公共关系部外事办公室在曼谷国家食品研究所——工业发展基金会旗下机构，举办了“泰味飘香全球”新闻发布会及考察活动。该活动旨在推动泰国政策，通过提升泰国智慧为创意文化，促进国家软实力发展，使泰国美食享誉国际。活动由PRD总干事苏德律泰·乐卡盛主持开幕，并吸引了60多家泰国及国际媒体机构、PRD下属媒体单位及社交媒体网红参与。

考察活动嘉宾合影。政府公共关系部供图

泰国美食在全球广受欢迎。根据泰国国际贸易促进厅2023年10月统计，全球共有17,478家泰国餐厅。此外，泰国是全球第12大食品出口国，食品出口总值超过1.6万亿泰铢。泰国在区域内的软实力建设也取得了显著成就，在2024年全球软实力指数中，泰国排名第三。

泰国美食。政府公共关系部供图

为进一步巩固这一地位，泰国政府通过泰国创意文化署推行“一村一泰厨” 计划。这是一项人力资源发展项目，旨在鼓励全国各村民众参与厨艺技能培训，提升泰国菜烹饪水平，培养专业泰厨，为全球市场提供更多高水平的泰国料理人才。

在活动期间，媒体代表团聆听了联合国首位可持续食品大使——Chumpol Jaengprai 大厨的专题讲座，主题为“泰味飘香全球：泰国食品产业的可持续发展”。他详细介绍了提升泰国食品产业、食品创新及泰式风味标准化的策略。此外，国家食品研究所制造业发展部工业标准服务中心副主席育瓦帕也进行了专题分享，讲解了国家食品研究所如何助力政府推动食品软实力发展。

米其林星级厨师兼餐厅老板“Jay Fai”。政府公共关系部供图

此次活动中，米其林星级厨师兼餐厅老板“Jay Fai” Supinya Junsuta 亲自示范了她享誉全球的招牌菜——蟹肉煎蛋（Crab Omelet），并分享了她的成功故事——“从街头小吃到米其林之星”。

此外，媒体代表团还参与了“一户一软实力”计划下厨艺培训项目学员的烹饪展示，并参观了泰国美食展。

本次活动为国际媒体和行业网络提供了深入了解泰国食品领域软实力政策的机会，特别是在从地方到国际层面的人才培养，令泰国美食在全球舞台上更加耀眼。

(责编：曹欣悦、杨牧)