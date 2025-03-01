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中企承建阿布扎比西油东输管线项目启动 

2025年03月01日09:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月28日电 （记者管克江）2月24日，由中国石油工程建设有限公司（CPECC）承包的阿布扎比西油东输战略管线项目点火开焊，标志着该工程正式启动。

阿布扎比西油东输战略管线项目横贯阿联酋阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角和富查伊拉五个酋长国，西起阿布扎比杰贝丹纳石油储备基地，东至富查伊拉国际贸易港，线路总长387公里，采用48英寸大口径管道设计。建成后将实现日输送原油150万桶的初始运力，并推动富查伊拉酋长国成为阿联酋新的石油贸易中心。

图为待焊接的输油管道。CPECC海湾地区公司供图

待焊接的输油管道。CPECC海湾地区公司供图

在该项目建设中，CPECC海湾地区公司统筹项目管理，中油（新疆）工程油建分公司和四川油建公司成立“联合项目部”，推进施工。据介绍，在项目28个月有效工期内，参建单位将完成包括342公里管线和45公里复杂山区岩石段施工、642处高难度穿越，以及13座智能化阀室和先进SCADA控制系统在内的全部施工任务。面对这一系列挑战，中方团队科学制定风险控制策略，利用全自动主线路大流水焊接机组、山区全自动外焊机组和智慧工地数字化管理平台等优势资源，为项目实现工期目标提供坚实保障。

阿布扎比国家石油公司现场项目负责人尤瑟夫在开工仪式上表示：“中国石油工程建设有限公司经过精心组织，顺利打火开焊，为项目全面推进拉开了序幕，让我们对项目的成功执行充满信心。接下来，我们将与中方一起秉承‘一个团队，一个目标’理念，圆满完成项目施工任务”。

项目团队在施工中。CPECC海湾地区公司供图

项目团队在施工中。CPECC海湾地区公司供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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