人民网曼谷2月28日电（记者杨一、简承渊，实习生朱潇逸）27日，第八届中国国际进口博览会座谈会在泰国曼谷举办。中国驻泰国大使馆经商处一等秘书杨青、国家会展中心（上海）总裁助理章伟民、泰国中华总商会主席林楚钦等出席活动并致辞，泰国企业和机构代表参会交流。

中国驻泰国使馆经商处一等秘书杨青致辞。朱潇逸摄

杨青表示，中国连续第12年成为泰国最大贸易伙伴，继续保持泰国第一大农产品出口市场、泰国重要外资来源国的地位。进博会已连续成功举办7届，成为推动国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的国际平台。泰国政府和业界都高度关注并支持进博会的举办，多次参加国家展，并组织数百家企业积极参展。期待泰国各企业家通过进博会平台走进中国市场，共享中国机遇。

泰国中华总商会主席林楚钦致辞。朱潇逸摄

林楚钦表示，泰国中华总商会一直以来积极支持并组织泰国企业参与进博会，见证了众多企业借助这一平台实现业务拓展与品牌提升。进博会不仅为泰国企业提供了与各国企业交流合作的机会，也为促进全球贸易自由化和经济全球化作出了积极贡献。

国家会展中心（上海）总裁助理章伟民致辞。朱潇逸摄

章伟民表示，泰国多次参加进博会，曾担任第二届进博会国家展主宾国。七届进博会以来，共有近400家企业参展，展览面积超2.8万平米。第七届进博会泰国参展企业达80家，创历史新高。进博会拥有国际一流的展会环境和服务，现场采购成交商机多，媒体曝光热度高，观摩交流人气旺，已经成为各国企业展示产品技术服务、开拓商业合作、进入中国市场的重要平台。

签约仪式现场。朱潇逸摄

座谈会现场举行了签约仪式，中国国际进口博览局与泰国中华总商会现场签署第八届进博会参展协议，双方将进一步加强在进博会组展、活动等方面的合作，共同推动更多泰国优质企业参展参会，促进中泰经贸合作持续深入展开。

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