新华社开普敦2月28日电（记者王雷）为期两天的二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议27日在南非立法首都开普敦落下帷幕，与会成员重申反对保护主义。

与会成员当天以主席总结的形式公布会议结果。主席总结说，与会成员重申反对保护主义，支持以世界贸易组织（WTO）为核心的多边贸易体系，表示将促进G20成员继续合作，推动具体政策措施的实施，同时支持发展中国家应对全球危机和挑战以实现可持续发展目标的努力。

主席总结还说，地缘政治紧张局势、保护主义抬头、全球供应链中断以及债务偿还成本高企、气候变化等风险可能阻碍世界经济实现强劲、可持续、平衡和包容的增长。各方必须加强多边合作，以应对全球经济现有和新出现的风险。

南非财政部长埃诺赫·戈东瓜纳在会后记者会上说，会议就一系列重要问题进行了“非常有建设性的讨论”。南非作为G20轮值主席国致力于利用一切机会推动会议达成共识，但尊重并承认与会成员在气候变化等问题上依然存在分歧。

南非于去年12月1日接任G20轮值主席国，是首个担任G20轮值主席国的非洲国家。南非将“团结、平等和可持续性”作为其担任G20轮值主席国期间的议程主题，并将加强抗灾能力、确保低收入国家债务可持续性、为公正的能源转型筹集资金、利用关键矿产实现包容性增长和发展列为优先事项。

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