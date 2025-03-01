2025年日本大阪世博会将于4月13日至10月13日在日本大阪举行，主题为“构想焕发生机的未来社会”。中国馆是大阪世博会用地面积最大的外国自建馆之一，以“共同构建人与自然生命共同体—绿色发展的未来社会”为主题，其标志和吉祥物于2月28日发布。

这是记者28日从中国贸促会举行的例行新闻发布会上获悉的。

2025年日本大阪世博会中国馆标志

中国贸促会新闻发言人杨帆介绍，大阪世博会中国馆标志选择以篆书石鼓文字体作为表现主体，向世界展现浓厚的中国韵味。“石鼓文被誉为‘中国石刻文字的始祖’，它字体方正、古朴端庄、清朗典雅，承载着丰厚的历史文化价值。标志整体以石鼓文字体为基础，结合当代设计语言，呈现印章效果，形成具有东方韵味的对称均衡之美。标志的主色为中国红色，象征着热情、昂扬、喜庆。字样以‘中国’二字呈现，简洁明了，在100多个国家、地区和国际组织的众多标志中清晰显著。”

“我们期待以这样的标志，向全球各位朋友发出邀约：我们将以最经典的中国文化味道，热情地欢迎每一位宾朋。”杨帆说。

2025年日本大阪世博会中国馆吉祥物

据介绍，大阪世博会中国馆的吉祥物是一只名叫悠悠的大熊猫。“作为中国的国宝，大熊猫始终是中国在重大国际盛事上的友好使者。它娇萌可爱、温和敦厚，是亲仁善邻、讲信修睦的中国文化符号，也是善良友好情感的生动化身。希望借助它这一显著特质，传达中国加强生物多样性保护，与全球各国一道共同构建人与自然和谐共生的地球家园美好愿景。”杨帆说。（记者韩佳诺、潘洁）

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