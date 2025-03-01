打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2025年日本大阪世博会中国馆标志和吉祥物发布

2025年03月01日09:23 | 来源：新华社
小字号

2025年日本大阪世博会将于4月13日至10月13日在日本大阪举行，主题为“构想焕发生机的未来社会”。中国馆是大阪世博会用地面积最大的外国自建馆之一，以“共同构建人与自然生命共同体—绿色发展的未来社会”为主题，其标志和吉祥物于2月28日发布。

这是记者28日从中国贸促会举行的例行新闻发布会上获悉的。

2025年日本大阪世博会中国馆标志

2025年日本大阪世博会中国馆标志

中国贸促会新闻发言人杨帆介绍，大阪世博会中国馆标志选择以篆书石鼓文字体作为表现主体，向世界展现浓厚的中国韵味。“石鼓文被誉为‘中国石刻文字的始祖’，它字体方正、古朴端庄、清朗典雅，承载着丰厚的历史文化价值。标志整体以石鼓文字体为基础，结合当代设计语言，呈现印章效果，形成具有东方韵味的对称均衡之美。标志的主色为中国红色，象征着热情、昂扬、喜庆。字样以‘中国’二字呈现，简洁明了，在100多个国家、地区和国际组织的众多标志中清晰显著。”

“我们期待以这样的标志，向全球各位朋友发出邀约：我们将以最经典的中国文化味道，热情地欢迎每一位宾朋。”杨帆说。

2025年日本大阪世博会中国馆吉祥物

2025年日本大阪世博会中国馆吉祥物

据介绍，大阪世博会中国馆的吉祥物是一只名叫悠悠的大熊猫。“作为中国的国宝，大熊猫始终是中国在重大国际盛事上的友好使者。它娇萌可爱、温和敦厚，是亲仁善邻、讲信修睦的中国文化符号，也是善良友好情感的生动化身。希望借助它这一显著特质，传达中国加强生物多样性保护，与全球各国一道共同构建人与自然和谐共生的地球家园美好愿景。”杨帆说。（记者韩佳诺、潘洁）

(责编：曹欣悦、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部