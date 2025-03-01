新华社莫斯科2月28日电 通讯｜俄语话剧《我不是潘金莲》引发中国戏剧热

新华社记者黄河

自从在莫斯科的俄罗斯国立民族剧院首演以来，俄语版中国话剧《我不是潘金莲》在当地持续火爆，场场演出座无虚席，剧院官网显示未来两个月的票皆已售罄。

话剧《我不是潘金莲》根据中国作家刘震云同名小说改编，俄语版由中国青年导演丁一滕执导，去年9月在俄罗斯国立民族剧院首演，这也是该剧院第一次上演中国导演的戏剧作品。该剧院每月都会排演几场《我不是潘金莲》，目前已经排期到今年4月。

独具匠心的舞美设计成为这部话剧的一大特色。一口大到非常夸张的倒置炒锅既象征着剧目主题与生活日常相关，又预示着平凡的生活即将被打破，暗示着颠覆与不安。舞台后方矗立一面贴有牡丹花纹的镜子，像是映照另一历史时空的窗口，为场景增添了悬疑而神秘的气氛。

舞台上，京剧造型的潘金莲与融合网络流行文化的武术招式，让当地观众直观感受到浓郁的“中国风”；兽面鼓手用中国鼓伴奏，赋予演员动作的节奏；话剧台词融入了俄罗斯观众熟悉的孔子箴言等中国文化元素。

丁一滕运用俄罗斯观众易于理解的中国元素，构建起整部话剧的视听语言体系。为降低俄罗斯观众对中文语境的理解门槛，俄语版《我不是潘金莲》直接将剧名翻译成“我没有杀死丈夫”。译名直白地道出了故事核心，增加了对观众的吸引力。

“在创作过程中，我们针对俄罗斯演员和观众对剧本进行了改编，加入了很多俄式笑话，以便他们能够更好地理解。”丁一滕说。

在丁一滕指导下，俄罗斯演员对中国文化进行沉浸式体验。在话剧创作过程中，他们掌握了中国传统戏剧化妆艺术和舞台动作，还体验了川剧“变脸”。

话剧女主演玛丽亚·斯莫利尼科娃在采访中提到，俄罗斯演员从掌握腹式呼吸开始，逐步挑战三五分钟乃至十分钟的武术动作。一开始，肌肉酸痛让演员们颇感吃力，但当大家逐渐能坚持到十分钟时，每个人都兴奋不已。

演出结束后，观众阿纳斯塔西娅告诉记者，她很好奇俄罗斯演员会如何演绎中国导演想要讲述的中国故事，所以特意来看演出。“这场演出的中国元素易于让俄罗斯观众理解，让他们能轻松跨越文化差异并深入理解故事内核。”阿纳斯塔西娅说。

另一名观众对记者说：“这部话剧的核心思想是有关‘宽恕’与‘不被过去束缚’，这深深触动了我。很高兴能看到中俄艺术家合作，希望未来能看到更多中俄文化交融的大胆创作。”

俄罗斯国立民族剧院院长娜塔莉亚·马祖尔告诉记者，近年来，该剧院与中方展开了一系列前所未有的深入合作。今年恰逢“中俄文化年”，俄语版《我不是潘金莲》上演十分应景，不仅带来了新的艺术视角，也为双方未来的战略合作奠定了基础。

“当然，这条路并非一帆风顺。与音乐类演出和芭蕾舞相比，话剧领域的跨国合作仍处于起步阶段，需要更多努力来构建长期合作。但只要双方持续推动，我们相信这条文化交流之路一定会越走越宽广。”马祖尔说。

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