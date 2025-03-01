新华网加拉加斯2月28日电（记者 田睿）乔治敦消息：26日，在圭中资企业中国港湾某项目部员工赶到中国（江苏）第20期援圭亚那医疗队乔治敦驻地，给医疗队赠送锦旗。

原来，中国医疗队队员龚振华日前凭借着高超医术，成功治愈了一名该企业员工的顽固性慢性伤口，展现了中国医疗队的专业素质。

中国港湾在圭员工谭某（右）向中国医疗队队员龚振华（左）赠送锦旗。（图片由中国援圭亚那医疗队提供）

中资企业员工谭某，不幸罹患骶尾部脓肿，在圭亚那当地医院历经一个多月的漫长治疗，病情却毫无起色。伤口已侵蚀至骨质，且长期渗液，严重影响了谭某的日常工作与生活，令其饱受折磨。为摆脱病痛，谭某来到乔治敦驻地，寻求医疗队帮助。

中国（江苏）第 20 期援圭医疗队队长杜伯祥、烧伤整形科龚振华在得知谭某的困境后，迅速展开接诊工作。经过详细的检查，龚振华主任确诊其为骶尾部慢性感染合并骨髓炎。看着他痛苦不堪、无助彷徨的表情，龚振华主任果断采用创新术式——清创联合改良菱形皮瓣修复技术进行治疗。手术过程中，龚振华主任与杜伯祥队长紧密配合，成功完成了这一手术。术后，皮瓣存活，伤口也在逐渐愈合中。

为表感激之情，谭某特意为医疗队送上一面写有“丹心医疾疗人苦 妙手除疴去病根”的锦旗。这面锦旗是对龚振华主任以及中国医疗队医术的高度认可。

多年来，中国援圭医疗队秉持着为受援国提供优质医疗服务的初心，同时积极帮助在圭中资企业员工解决实际困难。

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