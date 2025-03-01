2月27日-3月1日，“共同愿景——亚洲遗产可持续发展优秀案例”成果发布会于云南省普洱市澜沧县景迈山古茶林举行。来自多个国家和地区的文化遗产保护政府机构、文物保护公益组织、专家学者到场参会，共话亚洲遗产可持续发展成果与挑战。

从23个国家、218份申报项目中脱颖而出的“2024年度特别关注案例、优秀案例、进取案例”名单28日上午在大会上发布，包括“林茶共生，人地共荣—普洱景迈山古茶林文化景观”“应急测绘服务之阿勒颇古城项目”在内的12个遗产保护项目入选。贵州茅台公益基金会、信德集团、中国银行、腾讯公益慈善基金会、泰康保险集团被授予“亚洲文化遗产守护者”荣誉称号。

2月28日，发布会现场参会嘉宾合影。郑力元 摄

全国政协常委、亚洲文化遗产保护联盟咨询委员会主席、信德集团董事长何超琼女士向入选嘉宾致以视频祝辞。她表示，我们的工作不仅是为了分享这些遗产地的保护成果，更是为了展望未来，携手推动更广泛、更深入的保护行动。

在案例推介会和景迈山古茶林参访中，与会专家和研究人员深入探讨文化遗产守护发展历程与未来发展路径。专家和研究人员重点围绕文化和自然遗产的整体性、系统性保护议题，为共同推动亚洲遗产可持续发展建言献策，使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

2月28日，参会嘉宾在景迈山古茶林参访。李冠南 摄

中国文物保护基金会理事、秘书长陶诚在发言中强调，“我们通过交流技术、分享经验，共筑亚洲文化合作平台，从而积极推动亚洲各国世界遗产领域的交流与合作。文化遗产保护是一项长期而艰巨的任务，让我们携手并进，为守护文明根脉、共筑亚洲文化、保护世界遗产续写新篇章。”

亚洲遗产可持续发展案例项目由中国文物保护基金会、亚洲文化遗产保护联盟联合主办，中国文物保护基金会亚洲文化遗产保护基金和云南省文化和旅游厅联合承办，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心（北京）、中国博物馆协会、中国古迹遗址保护协会等单位支持。（冯硕人）

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