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哈马斯呼吁进入加沙停火协议第二阶段

2025年03月01日09:18 | 来源：新华网
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　　新华社加沙/开罗2月28日电（记者黄泽民　董修竹）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）2月28日发表声明，呼吁斡旋方和国际社会施压以色列，促使其进入加沙地带停火协议第二阶段。

　　声明说，随着停火协议第一阶段结束，哈马斯确认将致力于全面执行协议所有阶段和条款。

　　声明呼吁斡旋方和国际社会向以色列施加压力，促其充分履行协议，并立即进入协议第二阶段。

　　以色列总理办公室27日发表声明说，以总理内塔尼亚胡已派谈判代表团前往埃及首都开罗，就与哈马斯的后续停火安排展开磋商。

　　埃及安全部门匿名消息人士28日告诉新华社记者，以色列代表团在开罗参加谈判时提议将停火协议第一阶段延长42天，并继续释放以色列被扣押人员，换取以方释放巴勒斯坦囚犯和人道主义援助物资进入加沙地带，但以方没有提及释放巴方囚犯的人数。该消息人士还说，谈判并没有涉及停火协议的第二阶段。

　　加沙地带停火协议第一阶段定于3月1日结束。第二阶段停火谈判将讨论双方继续交换被扣押人员、以军全面撤离加沙地带等事宜。

(责编：曹欣悦、贾文婷)

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