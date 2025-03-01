新华社罗马2月28日电（记者张馨文）原定25日至27日在罗马举行的联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）续会在当地时间28日凌晨结束，各缔约方就全球生物多样性保护的融资方案等重要议题达成共识。

去年在哥伦比亚卡利举行的COP16大会上，与会各方未能就融资和一些关键议题达成一致。联合国《生物多样性公约》秘书处表示，此次续会的成果标志着COP16圆满结束。

据秘书处介绍，为支持“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（“昆蒙框架”），续会通过了一系列规划、监测、报告和审查“昆蒙框架”进展的协议，并制定了一套评估各方执行“昆蒙框架”情况的指标。

在资金方面，各缔约方就相关的资源调度策略达成共识，将设立融资机制并调用一系列金融工具来填补资金缺口。

会议期间还启动了卡利基金，该基金专注于公平和公正地分配利用遗传资源数字序列信息所产生的效益，将合理利用来自私营部门的资金来推动生物多样性保护相关事业。卡利基金将确保至少50%的资源用于支持原住民和地方社区，突出他们作为生物多样性守护者的重要角色。

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