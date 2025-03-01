新华社华盛顿2月28日电（记者邓仙来）美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方原计划在会晤后召开联合记者会并签署美乌矿产协议。目前联合记者会被取消。

特朗普当天在社交媒体上发文说，泽连斯基“未准备好在美国参与的情况下实现和平……泽连斯基在美国珍视的椭圆形办公室里对美国不敬。等他准备好实现和平时，他可以回来”。

据《纽约时报》援引一名白宫媒体官员的话报道，特朗普和泽连斯基当天未签署美乌矿产协议。路透社引述一名美国高级官员的话说，特朗普未排除与乌方签署协议的可能，但要等到乌方“准备好进行建设性对话”时，已取消的联合记者会能否在泽连斯基离开美国前改期举行“取决于乌方”。

泽连斯基当天在离开白宫后在社交媒体上发文，对美国给予乌克兰的支持向特朗普和美国人民表达感谢，但他同时强调：“乌克兰需要正义和持久的和平，我们正为此努力。”

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