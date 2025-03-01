打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普与泽连斯基会面发生争吵 美乌矿产协议暂未签署

2025年03月01日06:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月28日电（记者邓仙来）美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方原计划在会晤后召开联合记者会并签署美乌矿产协议。目前联合记者会被取消。

　　特朗普当天在社交媒体上发文说，泽连斯基“未准备好在美国参与的情况下实现和平……泽连斯基在美国珍视的椭圆形办公室里对美国不敬。等他准备好实现和平时，他可以回来”。

　　据《纽约时报》援引一名白宫媒体官员的话报道，特朗普和泽连斯基当天未签署美乌矿产协议。路透社引述一名美国高级官员的话说，特朗普未排除与乌方签署协议的可能，但要等到乌方“准备好进行建设性对话”时，已取消的联合记者会能否在泽连斯基离开美国前改期举行“取决于乌方”。

　　泽连斯基当天在离开白宫后在社交媒体上发文，对美国给予乌克兰的支持向特朗普和美国人民表达感谢，但他同时强调：“乌克兰需要正义和持久的和平，我们正为此努力。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部