——访《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫

本报记者 李 强

“中国共产党带领中国各族人民，开辟了中华民族从积贫积弱到站起来、富起来、强起来的历史新天地。”《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫日前在接受本报记者专访时表示，几十年来，中国在经济、社会、文化等领域的发展取得了巨大成就。

科尔茹姆巴耶夫说，26年前第一次访问中国时，中国的发展速度和活力就给他留下深刻印象。如今，中国正向着全面建成社会主义现代化强国的目标迈进。中国在基础设施建设、可再生能源发展等领域取得的优异成绩更是令人赞叹。高铁、人工智能、智慧城市等进入中国民众的日常生活。“20多年来对中国发展变化的亲身观察，让我对中国发展道路有了更深刻的认识。”

改革开放以来，中国经济快速增长，数亿人摆脱贫困，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标。科尔茹姆巴耶夫说，特别是2001年加入世界贸易组织后，快速发展的中国积极融入经济全球化进程，经济实力稳步提升，如今的中国已成为世界第二大经济体。

中国共产党把增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进作为经济发展的出发点和落脚点。科尔茹姆巴耶夫表示，新时代以来，中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，着眼于实现人民美好生活、促进社会公平正义、推动共同富裕，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

“参与共建‘一带一路’为我们带来了投资，推动了基础设施发展。”科尔茹姆巴耶夫说，中国提出的共建“一带一路”倡议为共建国家经济增长、文化交流提供了新机遇。哈萨克斯坦作为连接中欧贸易的纽带，积极参与新亚欧大陆桥经济走廊等项目。“哈中两国共建‘一带一路’硕果累累。拥有永久全面战略伙伴关系的哈中两国树立了邻国和衷共济、互利共赢、相互成就的关系典范。”

“务实合作造福哈中两国人民。”科尔茹姆巴耶夫表示，中国是哈萨克斯坦的友好邻邦、亲密朋友，期待哈中进一步挖掘两国合作潜力，尤其是加强文化和教育领域合作。“友谊是两国的共同财富，比黄金更加珍贵。进一步增进民心相通，将为两国共同的美好未来奠定坚实的基础。”

《 人民日报 》（ 2025年03月01日 03 版）

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