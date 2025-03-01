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王毅同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古进行战略沟通

2025年03月01日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月28日电  （记者李欣怡）2月28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古。

　　王毅表示，习近平主席近日同普京总统继年初视频会晤后再次通话，就新形势下深化中俄战略协作、促进国际局势稳定进行战略沟通，充分体现中俄关系的高水平和特殊性，彰显了中俄元首的大国领袖担当。双方要以落实两国元首共识为根本遵循，保持密切协调，持续深化在战略安全领域的互信与合作。

　　王毅说，新时代中俄关系不仅超越冷战式军事同盟模式，也超越阵营对抗式陈旧思维，越来越展现出新型大国关系的韧性和从容。在两国元首战略引领下，中俄关系将一如既往，稳如泰山，坚如磐石，不可撼动。

　　绍伊古表示，两国元首为俄中关系和战略协作指明了发展方向。俄中拥有高度的政治和战略互信，不受任何外部因素影响。俄中全面战略协作伙伴关系是双方作出的坚定选择，符合两国和两国人民的根本利益。俄方将全力配合中方轮值上海合作组织主席国工作及举办峰会，也愿同中方共同办好二战胜利80周年纪念活动。

　　双方就乌克兰危机问题深入交换意见。双方同意适时举行新一轮中俄战略安全磋商。双方还就亚太、中东、阿富汗等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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