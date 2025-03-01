利拉·马尼·鲍德尔

中国脱贫攻坚战取得全面胜利为尼泊尔等发展中国家带来了巨大鼓舞，《摆脱贫困》等著作让中国的减贫经验为更多国家所了解

生存权、发展权是首要的基本人权，贫困是全世界面临的共同挑战。中国以前所未有的规模和力度开展扶贫工作，取得的成就举世瞩目。

在中国工作期间，我有幸参观了江苏和西藏的扶贫项目，并通过与相关人员交流，了解到中国扶贫的宝贵经验。在开展扶贫工作时，当地先确定贫困家庭或个人的贫困原因，再“一户一策”找脱贫办法。中国政府还动员大学毕业生投身扶贫工作。这个群体知识面广、创新力强，精力充沛、充满热情，成为推进扶贫工作的重要力量。

“授人以鱼不如授人以渔”在中国脱贫攻坚中得到了充分体现。政府提供公共产品，如修建公路、改善供水设施、建设学校和医院等，让贫困家庭充分享有这些基础设施。政府还通过培训等方式提高贫困人口的技能水平，使他们可以更好利用生产资料，实现增收。让我印象深刻的是，在帮助贫困人口销售特色产品的过程中，发达的物流体系将产品运到中国各地，数字支付平台确保交易过程安全可靠。通过所有环节的共同努力，生产者与消费者实现紧密连接，促进了扶贫工作。

中国脱贫攻坚战取得全面胜利为尼泊尔等发展中国家带来了巨大鼓舞，《摆脱贫困》等著作让中国的减贫经验为更多国家所了解。广大发展中国家采取正确和精准的扶贫措施，同样可以取得成功。当前，中国正采取一系列得力举措推动高质量发展，扎实推进乡村全面振兴，促进共同富裕。我向尼泊尔政府推荐了这些中国做法，并建议政府在充分考虑实际情况的基础上加以借鉴。

作为尼泊尔的近邻和挚友，中国在减贫方面向尼泊尔传授经验和专业知识。中国乡村发展基金会致力于通过支持教育、医疗保健、经济发展、积极应对灾害等方式助力尼泊尔减贫。该组织为尼泊尔学生提供书包、文具、营养餐等，帮助提高儿童入学率；对村民进行技能培训，提供种子、幼苗和农用设备等，通过提高农业生产力和农田产量实现农民增收；积极支持供水、校舍、卫生中心等小型基础设施建设，为地震、洪水等自然灾害受害者提供快速救援，助力改善尼泊尔民众生活。

中国有意愿和能力利用自身在脱贫攻坚中积累的经验和专业知识来支持全球南方国家，让包括尼泊尔在内的全球南方国家受益。除了促进乡村地区发展之外，中国在推动产业发展、增强人力资本、推动文化复兴和文明进步、保护生态环境和改善地方治理等方面的努力，也值得全球南方国家学习和借鉴。

（作者为尼泊尔前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2025年03月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)