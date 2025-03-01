截至2月28日，中企承建的肯尼亚标轨铁路累计发送旅客1473.2万人次，发送货物3846.9万吨——

本报记者 黄炜鑫 龚 鸣

一列客运列车行驶在肯尼亚察沃国家公园附近的蒙内铁路察沃河特大桥上。

本报记者 黄炜鑫摄

非洲之星铁路运营公司机辆部部长助理康西莉亚·奥维尔是肯尼亚第一名女性机车司机。图为康西莉亚·奥维尔（右二）在蒙内铁路机车上向肯尼亚同事讲解机车实操细节。

李佳璇摄

清晨，肯尼亚蒙内铁路内罗毕火车站。站在旅客通道的天桥上望去，远处的恩贡山连绵起伏，一列货车正从横跨内罗毕国家公园的铁路高架桥上驶来；近处的货场上堆满了集装箱，一台台叉车来回穿梭，将货物装载到排起长龙的卡车上。

由中国路桥工程有限责任公司承建的肯尼亚标轨铁路，分为蒙内铁路（蒙巴萨至内罗毕段）和内罗毕—马拉巴标轨铁路一期（内罗毕至苏苏瓦段），是肯尼亚独立以来最大的基建项目，也是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的旗舰工程。

“肯尼亚标轨铁路是非洲地区最现代化的铁路建设项目之一，让蒙巴萨、内罗毕等城市之间的往来更便捷、更高效。”肯尼亚总统鲁托在接受本报记者采访时表示，肯中共建“一带一路”极大改善了肯尼亚基础设施，期待与中国不断深化合作，扩展现有铁路交通网络，进一步促进非洲互联互通，造福更多非洲国家。

“有力促进沿线经贸和人员往来”

截至2月28日，肯尼亚标轨铁路已安全运营2831天，累计发送旅客1473.2万人次，发送货物3846.9万吨。这条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的非洲现代化铁路，极大促进了肯尼亚经济社会发展，也正助力东非地区互联互通、加速区域一体化进程。

下午3时，开往蒙巴萨的E2次客运列车准时驶出内罗毕火车站。坐在记者对面的露丝带着5岁的孙女玛莉亚，计划到蒙巴萨度假一周。玛莉亚好奇地打量着车厢里的一切，不时向窗外张望。露丝笑着告诉记者：“这是她第一次坐火车。我倒是经常坐。车厢环境整洁干净，火车速度快，也很安全，深受长途旅行乘客的欢迎。”

开通至今，蒙内铁路货运量呈逐年上升趋势。客运量也从2017年的70万人次增长到2024年的245万人次。记者从蒙内铁路运营方非洲之星铁路运营公司获悉：当前，蒙内铁路客运运力最高已突破日均1万人次，在客流旺季和节假日等高峰时期，还会增开客运列车。

“通过蒙内铁路，公司从蒙巴萨港运出的货物最多时一天可达4000吨。”莫赫辛·乔杜里是内罗毕一家物流公司总经理，他说，蒙内铁路开通运营前，当地货物运输多依靠米轨铁路和公路，不仅效率低，而且交通压力和安全风险都很大。“蒙内铁路直达蒙巴萨港，既缓解了港口拥堵，又极大提高了运输效率。越来越多客户选择与我们合作，通过蒙内铁路运输货物。”

“这是非中合作的成果，非常羡慕肯尼亚拥有一条这么现代化的铁路。”乌干达驻肯尼亚高级专员公署参赞桑玉·曼迪说，“蒙内铁路有力促进沿线经贸和人员往来，期待这样的现代化铁路早日修到乌干达。”

“我们的小镇越来越有活力”

列车抵达距内罗毕300多公里的塔伊塔—塔维塔郡沃伊镇时已是日落时分，镇上灯光闪烁。

“以前，小镇晚上可没这么亮。蒙内铁路沃伊火车站落成后，各种商业也都跟着发展起来了。”沃伊火车站信号工程师托马斯·马加尼加·坎巴奇今年35岁，此前一直在蒙巴萨工作，长期与家人两地分居。几年前，蒙内铁路招聘信号工程师，他选择回到老家沃伊镇。“每天下班后可以回家陪伴妻子、儿女，我很享受现在的生活。”他说，“能够参与蒙内铁路的运营，我很自豪。”

进入小镇，道路两旁商店、餐馆鳞次栉比，行人、车辆络绎不绝。

“蒙内铁路让我们这里发生了很大变化。近年来，沃伊镇新建了不少酒店，会议活动越来越多，带来了很多商业机会，我们的小镇越来越有活力。”塔伊塔—塔维塔郡政府贸易、旅游、合作开发和工业化部门负责人格特鲁德·舒威说，沃伊镇是肯尼亚著名的旅游小镇，附近的察沃国家公园是肯尼亚最大的野生动物保护区。乘坐蒙内铁路列车更便捷、更安全、更舒适，吸引了更多游客。

“蒙内铁路的开通为沃伊镇创造了大量直接和间接的就业岗位，带来了可观的经济社会效益，也给当地民众带来了实实在在的好处。”舒威举例说，当地很多赋闲在家的妇女做起了手工艺品生意，农牧民养殖的牛羊、种植的蔬菜水果也有了更多销路。

埃马力、姆蒂托—安代伊、马里亚卡尼……在蒙内铁路沿线，很多像沃伊这样的小镇获得了发展机遇。得益于蒙内铁路的开通运营，肯尼亚区域交通运输提速升级，人员、商品等实现更好地流通，有效带动沿途地区经济发展。据肯尼亚铁路局估算，蒙内铁路对肯尼亚国内生产总值贡献率超过2%。“连接国家，走向繁荣”——蒙内铁路列车上的这句标语正逐步成为现实。

“培养了一支带不走的铁路运营队伍”

回到沃伊火车站的信号控制室，信号工长杨建正在指导信号工程师欧内斯特·特勒检查轨道信号设备。“我一般就站在边上看他们操作，遇到他们不会的地方再解释，并带着他们再操作一遍。”杨建告诉记者。

“中国师父经验丰富，非常耐心地教我们测试设备、处理故障。”今年33岁的特勒说，自己2018年加入非洲之星铁路运营公司，已在蒙内铁路工作6年多。“标轨铁路对肯尼亚来说是新事物，带来了很多新技术，创造了很多经济增长机会。我从一个对信号技术一窍不通的新手成长为一名工程师。我很愿意参与这条铁路的运营工作。”

在中国师父手把手地教授下，一批又一批肯尼亚青年掌握了铁路运营技能。他们中不少人也带起徒弟，以传帮带的方式，将铁路运营技能教给更多年轻的铁路人。

非洲之星铁路运营公司机辆部部长助理康西莉亚·奥维尔是肯尼亚第一名女性机车司机，也是肯尼亚唯一一名独立驾驶超过14万公里的机车司机。从赴华学习机车车辆工程技能，到成功完成蒙内铁路首发列车驾驶任务，再到带教一批又一批学员、成为肯尼亚标轨铁路的管理骨干，奥维尔的故事激励着许多人。

“2019年，我接到的第一个培训任务，是培训110名助理机车司机。”奥维尔告诉记者，过去几年，自己帮助不少年轻人成为具备独立驾驶资格的机车司机。“我是众多受益于中国技术的肯尼亚人之一。我为自己感到骄傲，更感谢中国师父们，是他们让这一切成为可能。”

7年多来，蒙内铁路的建设和运营为肯尼亚直接和间接创造超过7.4万个就业岗位，培养2800余名高素质铁路专业技术和管理人才；内罗毕至苏苏瓦段标轨铁路列车已全部由肯方司机独立驾驶。“蒙内铁路不仅助力肯尼亚经济振兴，还培养了一支带不走的铁路运营队伍。”肯尼亚铁路公司总经理菲利普·马伊恩加说。

（本报记者高石、胡泽曦、王迪参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)