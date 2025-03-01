联合国人权理事会第58届会议近日举行人权主流化问题年度高级别主题会议，纪念1995年举行的第四次世界妇女大会通过《北京宣言》和《行动纲领》30周年。中国首位进入太空的女航天员刘洋作为世界杰出妇女代表以视频方式作主旨发言，介绍新时代中国妇女事业高质量发展理念和成就。

会上，众多与会嘉宾和代表高度评价《北京宣言》和《行动纲领》的里程碑意义，认为其始终是全球推动性别平等的行动蓝图。他们还呼吁各方继续积极推动妇女和女童权利发展，将《北京宣言》精神持续转化为实践成果。

第79届联合国大会主席菲勒蒙表示，《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年不仅是一次纪念，更是促进全球妇女权利的行动号角。他呼吁各方重申承诺，让这一纪念日成为转折点，选择行动而非空谈，选择承诺而非自满。

联合国人权事务高级专员图尔克表示，《北京宣言》和《行动纲领》是妇女权利和性别平等历史上的一个里程碑，凝聚了团结与智慧。然而，当今世界在妇女权利和性别平等方面的挑战仍然严峻，各方必须保护和发展《北京宣言》的宝贵遗产，以坚定的决心抵制任何形式的倒退。

联合国妇女署执行主任巴胡斯表示，30年前，全球代表共同承诺推动妇女和女童权利发展。《北京宣言》和《行动纲领》不仅是一项承诺，更是一份行动蓝图，一声振奋人心的号召。过去30年，《北京宣言》的精神使越来越多的国家认识到性别平等是社会发展的必然要求。如今，全球应当积极行动，为所有妇女和女童带来真正的改变，使“不让任何一个人掉队”的愿景变成现实。

国际电信联盟秘书长多琳表示，早在1995年第四次世界妇女大会上，与会者就已认识到技术的发展在妇女和女童赋权方面的巨大潜力。过去30年，全球在数字技术普及方面取得了显著进展，但性别数字鸿沟依然存在。她呼吁各方携手努力，彻底消除这一鸿沟，确保全球妇女和女童在数字时代享有平等机会，共同落实《北京宣言》和《行动纲领》的承诺。

联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘向参加1995年第四次世界妇女大会的代表们致敬。她表示，正是与会代表的不懈努力、辛勤工作和卓越领导，为全球妇女事业的发展奠定了基础。30年前的那场会议拓宽了全球对性别平等的认知，并推动各国在政策和行动层面做出变革。如今，各方应切实将承诺转化为行动，持续深化性别平等领域的实质性进展。

联合国消除对妇女歧视委员会主席海达尔表示，《北京宣言》和《行动纲领》与《消除对妇女一切形式歧视公约》在过去30年中相辅相成，共同构建了保护、促进和实现妇女权利的强有力机制。她呼吁各方以新的决心向前迈进，因为“今天留下的遗产，将决定未来妇女和女童的命运”。

多国代表发言指出，《北京宣言》和《行动纲领》兼具历史与现实意义，持续引领全球性别平等进程。

加纳代表作为非洲国家集团代表发言表示，《北京宣言》和《行动纲领》为全球推动性别平等及妇女和女童权利发展提供了重要指引，成为国际社会共同追求平等与正义的关键基石。

白俄罗斯代表表示，《北京宣言》和《行动纲领》的通过是全球妇女权益与性别平等事业的重大里程碑。在中国政府的引领推动下，国际社会在妇女权益保障领域取得系统性进展。中国通过持续深化国际合作机制，为促进各国落实性别平等举措作出重要贡献。

德国代表表示，作为推动全球性别平等的重要里程碑，《北京宣言》和《行动纲领》促使各国能够采取切实行动消除性别不平等，为妇女和女童创造了一个更加公平的未来。

南非、西班牙、安哥拉、哥斯达黎加、瑞士、英国、日本、摩洛哥等多国代表表示，各自国家长期遵循《北京宣言》与《行动纲领》的指导框架，切实履行推进性别平等承诺。

（据新华社电 记者石松）

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