中国加紧推进主席国各项工作，与各方一道——

本报记者 张 红

上合组织（连云港）国际物流园自2015年建立以来，截至今年1月底，累计完成物流量3.32亿吨，物流业主营收入206.26亿元。图为上合组织（连云港）国际物流园内的中国外运集装箱场站。

王健民摄（人民视觉）

图为“2025上合云品 好品山东”电商直播活动现场。

来源：好品山东

2月18日至21日，上海合作组织成员国国家协调员理事会例行会议在位于北京的上合组织秘书处举行。会上，各方讨论了关于上合组织政治外交、经贸、人文等领域合作的20多项议题，并就峰会筹备等议题交换了意见。

中国正在加紧推进主席国各项工作，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的盛会，与各方一道，引领上合组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段。

当上合云品邂逅好品山东

“当上合云品邂逅好品山东，会碰撞出什么样的火花？”白伟豪是山东女婿，说起周村烧饼、青岛啤酒如数家珍。镜头前，他用一口流利的汉语，邀请大家“共赴直播盛宴”：“‘2025上合云品 好品山东’白俄罗斯专场直播，超多白俄罗斯特产等你来。”

这是“2025上合云品 好品山东”电商直播活动中的一幕。自1月21日在北京启幕以来，这场由山东省商务厅联合中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管委会、山东省广播电视台共同打造的电商直播活动，在抖音、小红书等平台掀起线上购物潮。

尼泊尔的高山茶、俄罗斯的巧克力、白俄罗斯的白桦树汁，还有山东的东阿阿胶、曹县汉服……各国好物，令人目不暇接。

“这款酒，辣椒在白兰地里浸泡了大约两周。阿塞拜疆人喜欢用辣椒泡酒，配着酸黄瓜，口感最佳。”镜头前，阿塞拜疆国家品牌馆负责人吴茜娱拿着手中的辣椒泡酒娓娓道来。

“这是我们卖得最好的产品之一：无糖巧克力。尝一尝吧，味道非常好，还不会让你吃胖。”青岛金俄盛商贸有限公司的斯维特兰娜不遗余力地用汉语推销自家展台上的产品。

外交官也加入云端“种草”特色产品的队伍。土耳其驻华大使馆首席商务参赞阿塔坎·奥兹德米尔拿着展台上的香水和华夫饼干介绍：“这款香水是我最喜欢的土耳其商品，也是我们最重要的贸易商品之一。这个华夫饼干在土耳其也很有名。对于中国市场来说，这些或许是新面孔，不过，我认为它们一定会受到欢迎。”

此次电商直播活动将持续至3月。截至2月14日，电商直播活动中共有136种产品上线，累计交易额超百万元人民币，观看人次30余万；在青岛·上合之珠国际博览中心同步举办的线下展销活动累计接待游客6.8万人次，同比增长14%，商品销售额达48万元人民币，同比增长7%。

“中国时间”，活动丰富多彩

自去年7月以来，上海合作组织进入“中国时间”，活动丰富多彩。“2025上合云品 好品山东”电商直播活动只是其中一例。

“上合组织的活动范围进一步扩大、内容更加丰富，中国担任轮值主席国以来，这一特点更加显著。”兰州大学中亚研究所副所长朱永彪说。

“元宵节意味着团圆，我把今天的活动拍成了照片、视频，发给远在家乡的亲友，与他们一起分享元宵节的快乐。”来自阿富汗的留学生穆瑞阳参加的是当地外国友人“走近上合”系列活动之一，该活动旨在增进外国友人对上合示范区及元宵节的了解。与他一起参加活动的还有来自吉尔吉斯斯坦等国的近20名留学生。

“我们知道中国高铁的营业里程位居世界第一。中国运用了领先的前沿技术来制造高铁列车。对于我们俄罗斯还有其他上合组织成员国而言，中国有许多地方值得我们学习和借鉴。”在去年11月举办的2024上合组织青年交流营中，俄罗斯青年塔季扬娜·谢莉维尔斯托娃和来自10个上合组织成员国和2个观察员国的约170名青年代表齐聚青岛，在为期6天的活动中，重点就农业、高端制造业、网络科技等主题进行了考察交流。

2024上海合作组织青年发展论坛在2024上合组织青年交流营活动期间举办。论坛发布了“2024—2025上合组织青年交流合作项目清单”，涵盖教育、文化、体育、人才培养、就业创业、经济合作、绿色发展等领域18个项目。论坛还启动了“全球南方”青年领军者计划。

自去年7月以来，中国先后主办上合组织地区反恐怖机构理事会会议、边防部门负责人会议、联合反恐演习等，进一步加强成员国安全合作与互信；举办职工技能大赛、电商直播活动、出版产业大会等，推动务实合作走深走实；举办智库论坛、青年交流营、昆明国际马拉松赛和妇女论坛等，促进各国民众相知相亲。特别是围绕“上合组织可持续发展年”主题，中方主办了绿色发展以及减贫、环保信息共享、绿色低碳技术等多项培训活动，聚焦发展动能推陈出新，以实实在在的成果惠及地区各国和人民。

发挥了非常积极的作用

上合组织伊朗国家协调员基亚伊表示，担任上合组织轮值主席国数月来，中方在提出新文件、组织新会议和活动方面，都发挥了非常积极的作用。

各方对上合组织的发展以及带来的机遇充满期待。

“‘上合云品 好品山东’电商直播活动实现了我们长期以来的一个梦想：把上合组织成员国家的产品放在电商平台上，人们通过电商平台实现贸易往来。”上海合作组织副秘书长索海尔·汗相信，这个平台不仅能够促进区域繁荣发展，还能够为年轻人提供更多发展机会和更加美好的未来。

青年是上合组织合作的重要受益者和推动者。上合组织秘书处参赞莫赫塔鲁·贝赫鲁兹指出，上合组织始终高度重视青年工作，将其列为本组织活动的优先领域之一。他积极评价中方连续多年举办上合组织青年交流营和青年发展论坛，为推动解决上合组织各国青年面临的共同挑战发挥了积极作用。

“上合组织一直在成长，从安全‘独轮车’到安全与经济的‘两轮车’，再到安全、经济、人文‘三轮车’，如今是安全、经济、人文交流和对外合作‘四轮驱动’。当前，上合组织的吸引力达到新的高度，不少国家希望成为成员国、观察员国或者对话伙伴国，这充分证明了上合组织旺盛的生命力和蓬勃发展的活力。”朱永彪说，“中国正与各方一道，引领上合组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段，这意味着既注重规模扩大又重视质量建设，包括完善各种合作机制、各种层级的交流合作以及拓展数字、环境、新能源等新的合作领域。”

白俄罗斯国立大学欧亚研究系教授安德烈·鲁萨科维奇指出，中国担任上海合作组织轮值主席国，正全力推进各项工作。相信在中国大力推动下，上海合作组织将进一步凝聚合作共识，为维护多边主义、弘扬全人类共同价值发出更响亮的“上合声音”，为推动构建人类命运共同体作出更多“上合贡献”。

(责编：岳弘彬、牛镛)