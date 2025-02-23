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特朗普：将向乌克兰索要“任何能得到的东西”

2025年02月23日14:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月22日电（记者邓仙来）美国总统特朗普22日说，将向乌克兰“索要稀土和石油，任何我们（美国）能得到的东西”。美国已“非常接近”与乌克兰达成协议。

　　特朗普当天在马里兰州举行的一场保守派团体集会上发表讲话说，自己正努力结束俄乌冲突，努力停止冲突造成的人员死亡。“我们将（向乌克兰）索要稀土和石油，任何我们能得到的东西”。

　　特朗普说，在拜登政府向乌克兰提供援助的模式下，美国无法收回援乌资金。“我们什么也没得到。所以我们要收回我们的钱……因为这不公平，这简直是不公平”。他说，美国目前“非常接近”与乌克兰达成能够让美国收回援乌资金的协议。

　　另据媒体报道，乌克兰议长斯特凡丘克22日说，乌方将于24日组成一个专家组，致力于与美方达成矿产协议。

　　彭博社22日援引一名熟悉情况的乌克兰官员消息报道说，作为美乌矿产资源协议的一部分，美国政府向乌克兰索要约5000亿美元，以补偿美国在俄乌冲突期间向乌克兰提供的援助。这一要求已被乌方拒绝。乌方认为，实际需要补偿的金额远低于美方的要求，仅为约900亿美元。

　　该报道援引另一名熟悉情况的消息人士的话表示，美乌谈判者需要更多时间来完成协议。乌方认为，美方当前提出的协议草案仍有“可疑元素”，乌总统泽连斯基“还没准备好批准它”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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