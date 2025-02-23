人民网讯 当地时间22日，泰国曼谷北部大学北曼谷民调中心发布了一项关于“政府应对电信诈骗问题”的民意调查，调查覆盖全泰多个地区，旨在了解泰国社会对电信诈骗的关注程度及对政府相关措施的评价。

调查结果显示，电信诈骗已成为泰国社会广泛关注的问题，大多数受访者表示对此深感忧虑，并希望政府采取更有力的打击措施。同时，政府当前推进的整治行动获得了一定认可，民众认为这些措施对遏制电信诈骗有所帮助，但仍期待进一步加强执法力度。

在应对策略方面，泰国民众普遍支持政府采取更严格的执法和监管措施，包括严惩涉案人员、加强跨国合作、提升技术手段以及强化边境管控等。其中，与中国等相关国家加强合作被认为是应对电信诈骗的重要途径之一，许多受访者对此持积极态度，并期待通过跨国联合打击，进一步遏制相关犯罪活动。

此次调查结果反映泰国社会高度关注电信诈骗问题，凸显了国际合作在打击跨境犯罪中的重要性。（编译：简承渊、谢鋆）

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