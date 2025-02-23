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泰国副总理兼国防部长普坦：打击电诈方向正确，誓言彻底根除犯罪

2025年02月23日10:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 当地时间22日，泰国副总理兼国防部长普坦通过个人社交账号发表声明，强调打击电信诈骗是关乎泰国乃至全球安全的国际合作议题，泰国政府将在彻底解决问题前持续推进相关行动。

普坦指出，电信诈骗是高度复杂的跨国犯罪，不仅对泰国社会构成威胁，也影响全球民众的安全。泰国政府深知仅靠单一国家难以根除此类犯罪，因此采取系统性措施，包括打击犯罪网络、救助受害者、深化国际合作等，以最大程度遏制犯罪活动。

普坦表示，泰国政府在与中国和缅甸的合作中已采取断网、断电、暂停燃料供应等措施，对五个重点地区施压并取得成效。同时，在老挝总理访问泰国期间，他与老挝国防部长达成共识，将联合打击毒品、人口贩运和网络犯罪，并获得两国领导人批准，签署了相关谅解备忘录。此外，为防止电诈团伙向其他地区转移，他已指示泰国国家警察总署总督察塔猜紧急赴柬埔寨，与柬埔寨警方会谈并制定联合行动计划。

普坦强调，由泰国总理佩通坦领导的政府高度重视打击电信诈骗，目前已取得阶段性成果，证明政策方向正确。普坦承诺，泰国政府将继续推进相关工作，直至彻底根除这一跨国犯罪问题。（编译：简承渊、谢鋆）

(责编：崔译戈、刘慧)

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